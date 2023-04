Elektrizujúca atmosféra, Jedličkova očúraná hokejka a Zuzinova sebadôvera pred nájazdom

HKM Zvolen postúpil do finále po dvoch rokoch.

Radosť zvolenských hokejistov po postupe do finále. (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

ZVOLEN. „Červené dresy nám možno priniesli šťastie,“ usmial sa po víťaznom siedmom semifinálovom zápase jeho hrdina – Peter Zuzin, ktorý nasmeroval chladnokrvne premeneným trestným strieľaním HKM Zvolen do finále.

Práve dresy boli jediným, čo zmenili pred týmto rozhodujúcim zápasom tréneri Oremus s Kmečom. Ako sa hovorí, víťazná zostava sa nemení a po výbornom taktickom výkone v šiestom zápase na spišskom ľade to by to ani nemalo zmysel.

HKM Zvolen predviedol obrovskú mentálnu silu, keď dokázal, podobne ako jeho finálový súper z Košíc, otočiť nepriaznivo sa vyvíjajúcu sériu z 2:3 na 4:3.

„Bola to veľmi pekná a vyrovnaná séria. Trošku sa to možno dalo čakať, že to bude na 6 či 7 zápasov, dôležitý bol šiesty zápas v Spišskej, že sme ho zvládli a vyrovnali sériu na 3:3,“ netajil Peter Zuzin.

Fantastická atmosféra a vypredaný štadión

Pokojne môžeme napísať, že nemožné sa stalo realitou. Zvolenský fanúšik sa zomkol v najlepšej možnej chvíli a prišiel podporiť svojich hrdinov na zimný štadión. Podľa oficiálneho údaju bolo vypredané (aktuálna kapacita je 5345 divákov), aj keď pár voľných miest by ste našli.

Podstatné však bolo to, že diváci vytvorili elektrizujúcu a hlučnú atmosféru. Presne takú, akú si Zvolenčania pamätajú z prelomu milénia. Apropó, HKM fandil aj zablúdený operenec, ktorý lietal nad hlavami divákov.

„Prvýkrát, ako tu hrám bolo vypredané. Za túto super atmosféru sme vďační a dúfam, že to tak bude aj naďalej,“ glosoval vypredaný štadión dobre naladený strelec úvodného zvolenského gólu Maroš Jedlička.

Jedlička si pred zápasom očúral hokejky

V semifinále to bol jeho prvý gól. „Už dlhšie som nedal gól, takže je to super, toto sme trénovali na tréningu,“ doplnil.