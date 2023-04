Zvolen si vynútil siedmy zápas. Experti chválili defenzívnu hru HKM a výkon Trenčana

Zvolenčania podali výborný taktický výkon, ktorý okorenil brankár Trenčan čistým kontom.

SPISŠKÁ NOVÁ VES. Natrieskaný zimný štadión na Spiši, vypätá atmosféra a Damoklov meč nad zverencami trénera Oremusa.

Do zostavy Zvolenčanov sa vrátil Chris Langkow, ktorého zvolenskí tréneri zaradili do tretej formácie s Bondrom a Jedličkom. Do prvého útoku ku Viedenskému so Zuzinom sa posnul Marcinek. Naopak, zo zostavy vypadol Turnbull, ktorému sa pod Pustým hradom naozaj nedarí.

„Musíme ísť do zápasu s lepšou defenzívou. Chceme sériu ešte vrátiť do Zvolena,“ povedal pred zápasom pred kamerami RTVS útočník Marek Hecl.



„Bude opäť záležať na tom, kto dá prvý gól,“ hovoril zas pred duelom v štúdiu RTVS hokejový expert Boris Valábik. A dôležitosť tohto okamihu si uvedomovali oba tímy, po gólovej prestrelke v piatom zápase, sa hralo v úvode prvej tretiny oveľa opatrnejšie.

Do zápasu sa však viac dostávali domáci Spišiaci aj vďaka presilovkám, za Trenčanom zvonila tyčka po teči Vandasa. Postupne sa oba tímy dostali do tempa, no nebezpečnejšie šance mali domáci a treba dodať, že sa do nich dostávali najmä po chybách zvolenských hráčov.

Najväčšiu príležitosť „rytierov“ mal štvrtý útok, keď Csányiho strela vypadla Melicherčíkovi, ale dorážky Hannu a Šišku sa gólom neskončili.

Stupkov dôležitý a víťazný gól

Opatrnosť bolo cítiť aj v druhej tretine a to aj napriek tomu, že domáci opäť hrali presilovú hru. Na oboch stranách v prostrednej časti hry dominovali najmä obrany. Do vedenia šli ale Zvolenčania, keď výbornú robotu odviedol Stupka, ktorý získal za bránou puk, posunul ho po mantineli do zadu Kubkovi, ten ho hneď napálil na bránu, a práve Stupka tečoval jeho pokus za Melicherčíkov chrbát.

Po úvodnom góle sa hra mierne otvorila, obrovskú šancu mal Réway, no hostia začali hrať obetavejšie a čoraz viac sa tlačili do brány. „Obrany oboch tímov pracujú veľmi dobre, priestorov na vyložené šance veľa nie je,“ povedal expert RTVS Roman Sýkora.

Zvolen držal v druhej tretine nad vodou skvelými zákrokmi Adam Trenčan, ktorý zneškodnil 9 pokusov, Zvolenčania vystrelili na súperovi bránku v prostrednej časti hry len 4 razy.