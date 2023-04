Pred Podpoľancom sa dievčatá neschovali (+ FOTO)

Oblievačkou chcú pod Poľanou uchovávať tradície.

DETVA. Pre folklórny súbor Podpoľanec z Detvy je veľkonočná oblievačka tradíciou. Chlapci v krojoch chodia na Veľkonočný pondelok kúpať mladé dievčatá v Detve aj po okolitých lazoch.

„V minulosti sa chodievalo na koči, teraz pôjdeme autami. Nie je totiž reálne, aby sme za jeden deň s kočom prešli všetko, čo chceme,“ povedal ešte pred tradičnou oblievačkou Ján Ďurčov zo súboru.

Na akciu sa chystalo 15 chlapcov, no taká návšteva nie je iba o oblievačke, ľudia sa pri nej aj zabavia. Patrí k tomu ľudová hudba, tanec aj pohostenie.

Mládenci chodia vyzbrojení vedrami a keď sa dá, naberajú aj ľadovú vodu z potoka.

„Na Podpoľaní sa ženy na Veľkú noc nešibú korbáčom. U nás je to len oblievanie vodou a veselá muzika,“ dodal Ďurčov.

„Keď ich okúpeme, spolu si zatancujeme a zaspievame. Väčšinou hrá heligónka, husle a viola," podotkol.

Pripustil však, že pre mladé dievčatá veľkonočná oblievačka zábavou nie je. „Skúšajú na nás kadečo, napríklad, že idú preč, aby sme nechodili,“ poznamenal. Folkloristi si to tak pred návštevou zvyknú overiť. „Deň vopred si od ich rodičov zisťujeme, či budú doma a dáme im vedieť, aby nás čakali,“ objasnil.

Za oblievačku dostávajú aj výslužku. „Sme radi, keď nás v rodine pohostia, dajú nám niečo jesť, vypiť. Chvíľu posedíme, porozprávame sa a ideme ďalej,“ opísal. „Robíme to pre symboliku a baví nás to. Už to však nie je také ako kedysi. Všetko sa mení, snažíme sa však tradície zachovať a aj toto je zmysel folklórneho súboru," konštatoval.

„Na konci dňa sme aj my rovnako mokrí a zamočení ako dievčatá. Často vidíme, že sa im od zimy trasú zuby,“ priznal.