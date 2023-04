Mesto sa chce uchádzať o nenávratné financie pre viaceré projekty

Medzi inými je to rozvoj verejnej dopravy.

HRIŇOVÁ. V Hriňovej sa chcú uchádzať o nenávratné finančné prostriedky pre viaceré projekty, medzi inými na rozvoj verejnej dopravy v tomto podpolianskom meste. Projekt má zlepšiť dostupnosť autobusovej dopravy, odhadované náklady sú vo výške 650-tisíc eur.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Cieľom je zlepšenie dostupnosti služieb verejnej dopravy vo vidieckych sídlach Banskobystrického kraja," podotkol primátor Hriňovej Stanislav Horník.

Kúpiť chcú na to tri ekologické vozidlá s 38 miestami pre cestujúcich, vrátane miest na státie. Majú byť s pohonom na zemný plyn (CNG).

V rámci tohto projektu by chceli do budúcnosti vybudovať aj malú plniacu stanicu CNG pre autobusovú dopravu. "Orientačné náklady sú 50-tisíc eur, zatiaľ je to vo forme projektového zámeru," objasnil.

Ďalším projektom je zberný dvor s odhadovanými nákladmi 850-tisíc eur. Má tak vzniknúť priestor s technologickým a materiálnym zabezpečením, ktorým chcú podporiť zber a rozšírenie systémov triedeného zberu komunálnych odpadov.

Tretím projektom je centrum integrovaných sociálnych a zdravotných služieb. Sídliť by malo v budove bývalej škôlky, v jej časti už v súčasnosti podľa Horníka sídlia lekári. Zabezpečiť by malo prístup k zdravotnej starostlivosti.

Cieľom projektu je aj zlepšenie technického a energetického stavu mestských objektov a obnovenie nevyužívaných priestorov. Náklady odhadujú na dva milióny eur.

O nenávratné finančné prostriedky na projekty sa chce mesto uchádzať cez program Slovensko.