Stálo to veľa síl, Zvolen však zvládol poriadnu drámu. Mužom zápasu bol brankár

Zápas trval takmer tri a pol hodiny čistého času.

ZVOLEN. Po nevydarenom vstupe Zvolenčanov do semifinálovej série urobil tréner Peter Oremus niekoľko zmien v zostave.

Už po úvodnej prehre 2:4 netajil pred novinármi, že s výnimkou amerického útočníka Mike Huntebrinkera nie je spokojný s hrou a prístupom niektorých legionárov.

Odzrkadlilo sa to aj na zostave domácich. Prvá veľká a veľmi podstatná zmena nastala v bráne, keď sa medzi žrde postavil Adam Trenčan, ktorému kryl chrbát Roman Petrík.

Aj keď by sa mohlo zdať, že Kanaďana Patersona vyradili zo zostavy štyri góly v jeho sieti spred 24 hodín, nebolo tomu tak. Podľa správ z tábora Zvolenčanov za jeho nenastúpenie mohla choroba.

„Vedel som už včera, že zrejme nastúpim na druhý zápas,“ poznamenal po stretnutí brankár Zvolena Adam Trenčan.

Tréneri ale cielene nechali sedieť obrancu Sládoka a najmä útočníka Sideroffa, z ktorého výkonom spokojnosť nevládla, navyše bol to práve on, kto si najviac predĺžil pobyt na ľade v prvom zápase pri neúspešnej presilovke Zvolena.

Naopak, do zostavy sa po viac ako štyroch mesiacoch vrátil Matej Kašlík a po absencii v prvom semifinále aj obranca Shane Hanna, ktorý ale ešte nebol úplne fit.

Množstvo šancí aj iskrenie

Druhý duel pod Pustým hradom bol nesmierne napínavý, v úvodnej tretine mali navrch domáci, hrozili aj Spišiaci a ako to v play-off býva, aj sa iskrilo. Najskôr medzi Viedenským a Laportom, po siréne prvej dvadsaťminútovky sa do seba pustili Rapáč s Rauhauserom a pri schádzaní z ľadu medzi striedačkami mali horúce hlavy aj Belluš s Valachom, na zvolenskej strane Mudrák či tréner Kmeč.

Hosťom vyšiel vstup do druhej tretiny, v ktorej dohrávali presilovku, Kerbashian našiel Beaudryho a Spišiaci viedli. V prostrednej časti hry mali navrch hostia, boli rýchlejší a ich šance oveľa nebezpečnejšie než tie zvolenské, domácich ale podržal Adam Trenčan.

V tretej tretine už mal navrch Zvolen, na ktorom bolo vidieť veľké chcenie, „rytierom“ veľmi pomohol vyrovnávajúci gól z hokejky narodeninového oslávenca Haina, ktorého pekne našiel Messner.

V závere tretej tretiny mohli strhnúť víťazstvo na svoju stranu obe mužstvá, najskôr Réwaya fantasticky betónom vychytal Trenčan.

„Réway si to hodil na bekhend, bol som rád, že som to ustál a že som sa presunul. Trafil mi betón, možno to netrafil ideálne, ale je super, že mu to nepadlo,“ glosoval tento moment po zápase hrdina Zvolenčanov Adam Trenčan.

A približne 10 sekúnd pred koncom hosťujúci Malina prihral puk rovno na Bondrovu hokejku, ktorý ale spomedzi kruhov Melicherčíka neprekonal.