Futbalový servis: Zvolen síce uspel, no rozhodca ho poškodil. Kováčová a Dudince zvíťazili

Veľký sumár zápasov našich tímov od IV. po VI. ligu, plus regionálna jedenástka kola.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Majstrovstvo regiónu Stred – IV. liga

Kováčová – Čadca 2:0 (1:0)

Góly: 3. M. Vronský (z 11m), 66. M. Laurinc. R Valíček, 150 divákov

Kováčová: A. Tuček – P. Majerčík, J. Slovák, M. Turák, M. Šuster, A. Necpál, P. Paulovčík, V. Bobor, M. Laurinc (82. L. Ponický), F. Fejerčák (57. M. Macko), M. Vronský (90. T. Janeček

Zápas sa hral na veľmi ťažkom teréne, domáci chceli od úvodu zatlačiť a donútiť k chybe, čo sa im aj podarilo, pretože hneď pri prvom útoku Vronský využil zaváhanie hosťujúcej obrany, ktorá ho zastavila v pokutovom území faulom. Vronský si aj postavil loptu na biely bod a otvoril skóre zápasu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Futbalový servis: Spokojnosť vo Zvolene a Kováčovej, jar odštartovali výhrami. Sliač umrel na krásu Čítajte

Aj po tomto momente sa snažila Kováčová mať loptu na svojich kopačkách, ale postupne sa do zápasu dostávala aj Čadca. Aj hostia sa snažili dostať domácich pod tlak a dlhými loptami skúšali brejky na obranu Prameňa.

Domáci si plnili zodpovedne defenzívne úlohy, ale aj napriek tomu mala Čadca niekoľko štandardiek, z ktorých pramenili šance. Kováčová ich ustála, buď spoľahlivo fungovala defenzíva, alebo brankár Tuček.

Po zmene strán pokračovala Čadca vo svojej hre, domáci sa zamerali na pevnú defenzívu a rýchle brejky. V 66. minúte Kováčovej jedna takáto situácia aj vyšla. Vronský s Laurincom vďaka svojmu dôrazu donútili súpera k chybe a Laurinc prekonal brankára hostí – 2:0.

Dobre hrajúci hostia sa stále snažili neúnavne dostať Prameň pod tlak, ale opäť sa vyznamenala obrana domácich či brankár Tuček, v jednom prípade obrana Kováčovej vykopávala loptu z bránkovej čiary.

Roman Biba, tréner Kováčovej: „Víťazstvom sme splnili cieľ, ale musím pochváliť aj hostí za odvedenú hru. Vedeli sme, že v tomto zápase to nebude oku lahodiaci futbal, som rád, že sme našou hrou donútili súpera k chýbam a vyhrali sme tento zápas.“

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať V bráne sa váľa aj po štyridsiatke, vychytal reprezentanta Štrbu, chce si zabehnúť maratón Čítajte

Bešeňová – MFK Zvolen 0:1 (0:1)

Gól: 18. M. Starší. R Belko, 150 divákov, ČK: 67. J. Tóth (2. ŽK)

Zvolen: A. Krejčí – Viktor Tóth, Jakub Tóth, M. Konder (56. D. Kalmár, 90. D. Blahutiak), M. Bobok, P. Telúch, J. Nosko, P. Solivajs, G. Snitka, P. Vajda, M. Starší (88. M. Muráň)

Od úvodu sa hral v Bešeňovej dobrý a bojovný zápas, len škoda, že ho podľa hostí nezvládol hlavný rozhodca, najmä pri posudzovaní jednotlivých zákrokov. Zverenci trénera Dušana Tótha mali zápas vo svojej réžii, aj sa snažili kontrolovať jeho priebeh, ale nie vždy sa im to darilo.

Ďalej sa okrem iného dočítate: čo povedal o výhre Zvolena tréner Dušan Tóth,

čo povedal tréner Tóth o výkone rozhodcu a prečo si myslí, že zápas nezvládol,

na pôde ktorého favorita neuspela Detva,

s ktorým favoritom Sliač držal krok a čo rozhodlo o jeho prehre,

vďaka čomu vyhrali Dudince na pôde Hriňovej,

kto sa dostal do regionálnej jedenástky kola

Do vedenia šiel Zvolen v 18. minúte, center do šestnástky našiel Mateja Staršieho, ktorý si dobre prikryl loptu a po strele z otočky do proti pohybu brankára mu nedal šancu – 1:0. Hostia mali v prvom dejstve ešte pár šancí, ale skóre sa nemenilo.

Po zmene strán si vypracovali Zvolenčania viacero sľubných príležitostí, ale domáceho brankára neprekonali. Navyše od 67. minúty hrali bez vylúčeného Jakuba Tótha. Smutné však je, že hlavný arbiter podobné zákroky trestal len na jednej strane, keď podobné urobili domáci hráči, „ocenené“ žltou kartou neboli.