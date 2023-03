Zvolenčanov a Spišiakov bodujeme od 1 po 10: Čo rozhodne sériu? Kto zažiari? (anketa expertov)

Prognózy novinárov a bývalých hráčov pred semifinále Tipos extraligy.

(Zdroj: koláž MY (zdroj foto: TASR))

ZVOLEN/SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Po dlhom čakaní je súper HKM Zvolen v semifinále našej najvyššej hokejovej súťaže známy.

Mnohí očakávali, že v druhom kole vyraďovacej časti narazí na bratislavský Slovan, ale keďže ten nestačil na Michalovce, bolo jasné, že súperom Zvolenčanov bude niekto z dvojice Banská Bystrica – Spišská Nová Ves.

Napínavý rozhodujúci siedmy duel napokon lepšie zvládli Spišiaci, v predĺžení o ich postupe rozhodol niekdajší veľký talent slovenského hokeja Martin Réway.

Viacerí si priali, aby v semifinále videli pohronské derby, ktoré mohlo byť ozdobou celej sezóny, ale Zvolen si napokon zmeria sily so Spišskou Novou Vsou.

Do semifinále aktuálneho ročníka tak postúpili až tri kluby z východu republiky, hokejisti spod Pustého hradu sú jediným zástupcom mimo tohto územia. Spišiakom sa podaril historický úspech, keď po prvýkrát postúpili do semifinále.

Ak patríte medzi fanúšikov, ktorí sa tešili na vypäté duely s Banskou Bystricou, tak sklamaní byť nemusíte. Aj táto séria sľubuje veľa vzruchu. Spišská Nová Ves sa vezie na vlne poriadnej eufórie, ktorá v meste panuje.

Na Spiši možno očakávať plný dom, ktorý bude hnať svojich miláčikov vpred. Je preto dôležité, aby sa zahanbiť nenechali ani zvolenskí priaznivci hokeja.

Je známe, že aj keď sa HKM darí, na štadión jednoducho nechodia. Chalani si podporu Zvolenčanov (a nielen ich) zaslúžia.

Táto séria štartuje v nedeľu 2. apríla, my sa vám ju pokúsime čo najviac priblížiť. O jej možnom priebehu, ťahúňoch mužstva či rozhodujúcich faktoroch sa s nami podelili novinári – rozhlasový reportér RTVS Adam Bohuš, hokejový redaktor denníka Šport, ktorý sa podieľal na slovenskej verzii knihy o Mariánovi Hossovi Tomáš Prokop.

Názor na priebeh tejto série vyslovili aj bývalí hokejisti Zvolena – kapitán majstrov z roku 2013 a športový riaditeľ mládeže HKM Lukáš Jurík a bývalý útočník a mládežnícky tréner Kamil Mahdalík.

Zvolen sa v základnej časti stretol so Spišskou Novou Vsou štyrikrát. Na východe Zvolenčania prehrali 0:3 a 3:6, doma vyhral HKM 4:0 a prehral 0:2. Až v dvoch prípadoch teda zverenci trénera Oremusa nestrelili Spišiakom ani gól a zdolali ho len raz.

Mohlo by sa zdať, že hra zverencov trénera Wojnara Zvolenu nevyhovuje. Výsledky hovoria jasnou rečou, ale netreba zabúdať, že play-off je úplne iná súťaž.

Dôležité bude aj ako si hráči HKM dokážu vyliečiť malé „boľačky“ a či sa dokážu vrátiť zranení. Najmä Langkow s Turnbullom, aj keď druhý menovaný odohral za Zvolen len 6 zápasov a potom sa zranil.

Brankári

Na tomto poste má miernu výhodu Spišská Nová Ves, Melicherčík sa poriadne rozchytal. V sérii proti Banskej Bystrici, predviedol niekoľko dôležitých zákrokov, ktorými podržal celý tím.

Vo Zvolene vsádza počas play-off tréner Oremus na Kanaďana Patersona, ktorý však ani zďaleka nedodáva taký pokoj svojim spoluhráčom, ako počas uplynulých dvoch sezón Švéd Robin Rahm.

A aj keď Paterson dokáže vytiahnuť kľúčový zákrok, v sérii proti Novým Zámkom inkasoval viacero lacných gólov. Na lavičke náhradníkov tak netrpezlivo bude čakať na svoju príležitosť (znova) Adam Trenčan, ktorý by pri určitej konštalácii mohol byť kľúčovým mužom série.

Hodnotenie expertov (od 1 po 10) Adam Bohuš: ZV 7 – SNV – 8 Tomáš Prokop: ZV 7 – SNV – 8 Lukáš Jurík: ZV 9 – SNV – 9 Kamil Mahdalík: ZV – 8, SNV - 7

Obrana

Sila obrany Spišskej Novej Vsi je rozdelená medzi troch bekov – najskúsenejšieho Juraja Valacha, Ouellett-Beaudryho a Ališauskasa. Dobrou hrou sa prezentoval aj Ulander (až na zbytočné a detinské vylúčenie na 5 minút a do konca zápasu v siedmom zápase proti Banskej Bystrici).

V obrannej hre by mal mať navrch Zvolen. Produktívny zadák Hanna to vie nielen smerom dozadu, spoľahlivosťou oplývajú Mudrák s Hainom, skúsenosťami Kubka a keď sa ku nim pridá aj Messner, útok Spišiakov to nebude mať ľahké. Netreba zabúdať ani žolíkov, ktorých môžu vytiahnuť Oremus s Kmečom. Bitkára Sládoka či srdciara Hraška, ktorý sa taktiež nebojí fyzickej hry.

Hodnotenie expertov Adam Bohuš: ZV 7, SNV – 7 Tomáš Prokop: ZV 7, SNV- 6 Lukáš Jurík: ZV 7, SNV – 6 Kamil Mahdalík: ZV 8, SNV - 6

Útok

Najproduktívnejší útočníci oboch mužstiev majú pred sériou na svojom konte zhodne 52 kanadských bodov. Na jednej strane Mike Huntebrinker, na strane druhej Kale Kerbashian. Je otázne či sa dá Zvolenčanom dokopy Langkow a či ostane pokope útok Bondra - Viedenský – Zuzin, ktorému sa nesmierne darilo vo štvrťfinálovej sérii.

Zvolen má však útočnú silu rovnomerne rozloženú do všetkých útokov, všetky formácie si vedia vytvoriť tlak na bránu a šance. Keď nejde jednej, potiahne ďalšia.