O starostu nemá už roky nikto záujem, odrádza nízky plat a veľa agendy

Obec už piate volebné obdobie ťahá Ján Parobok, voľbami neprešiel.

MICHALKOVÁ. Bez toho, že by naposledy prešiel riadnymi voľbami, ťahá obec Michalkovú v okrese Zvolen už piate volebné obdobie starosta Ján Parobok.

Záujem viesť túto malú obec so 44 obyvateľmi nemal už pri riadnych voľbách v októbri 2022 a neprihlásil sa ani do doplňujúcich volieb, ktoré boli v marci. Záujem nemal ani nikto iný.

"Podľa zákona musí až do zvolenia nového starostu zastupovať obec pôvodný starosta. Ani vlani a ani teraz nikto nekandidoval," povedal Parobok TASR.

Ľudí podľa neho odrádza veľmi nízky plat, keďže úväzok v takej malej obci je len štvrtinový, ale aj množstvo práce, ktorú táto funkcia obsahuje. "Musím totiž vykonávať tú istú agendu, ako aj starosta obce s 500 obyvateľmi," konštatoval.

Prácu starostu popri svojom hlavnom zamestnaní vo vodárenskej spoločnosti vykonáva len po večeroch a cez víkendy. "Navyše, musím absolvovať aj rôzne školenia, rokovania a vtedy si musím z práce brať dovolenku," vymenováva.

K situácii v obci zvolal koncom minulého roku aj stretnutie občanov. "Ľudia sa prikláňali k tomu, aby sme si správu obce vykonávali sami. Nikto sa nechcel tejto úlohy zhostiť," podotkol. On sám by ešte nejaký čas obec potiahol s tým, že by mu niekto z poslancov vypomohol. "Budem zrejme musieť chodiť po domoch a ľudí osobne presviedčať," dodal.

Obec s katastrom o rozlohe 540 hektárov eviduje 65 nehnuteľností. Z toho asi dve tretiny sú využívané ako víkendové chalupy. "V uplynulých rokoch sa tu postavilo niekoľko domov a pribudlo nám pár obyvateľov," poznamenal starosta.

Najväčší problém vidí v nedostatku pitnej vody, keďže asi polovica obyvateľov čerpá vodu z obecného rezervoáru a ďalšia časť ju má z vlastných studní. "Vlani bolo veľké sucho a vody takmer nikde nebolo. Riešili sme to celé leto len prostredníctvom cisterien," dodal.