Bojoval sám so sebou, ale už sa z toho vyhrabal. Prebudený Zuzin nasmeroval Zvolen do semifinále

Prezident klubu tlieskal hokejistom v stoji.

ZVOLEN. Bol to večer oživeného Petra Zuzina. V dvoch prípadoch na góly prihrával, najmä jeho milimetrová prihrávka na druhý gól Zvolena z hokejky Václava Stupku pomedzi korčule hosťujúceho obrancu bola ukážková.

A v dvoch prípadoch spomedzi kruhov presnými strelami prekonal spoľahlivého Kantora v bráne Nových Zámkov.

„Som rád, že sa mi v play-off darí. Moja hra sa zlepšila, dostal som priestor v prvej päťke, tak som to chcel využiť. Teší ma, že nám vychádzajú presilovky, z ktorých sme dali veľa gólov a potom sa príde na hokejku aj pohoda a psychický pokoj. Z toho to pramení, že moje výkony sú lepšie,“ prezradil hrdina piateho štvrťfinálového súboja Peter Zuzin.

Štyri kanadské body v jednom play-off zápase ho mohli niečo stáť. „Myslím si, že nie, ale za hetrik by to celkom dosť vysoká cena,“ zasmial sa.

Na dva rýchle góly Zvolena dokázali Nové Zámky odpovedať

Ako sa to celé zrodilo? Fanúšikovia vo Zvolene sa nestihli ešte ani poriadne usadiť, keď zakombinovala prvá formácia a po osi Zuzin – Viedenský sa dostal puk k Bondrovi, ktorý v 40 sekunde otvoril skóre.

A keď Stupka v 7. minúte zužitkoval krásnu Zuzinovu prihrávku, zdalo sa, že kormidlo Zvolena je jasne nasmerované na semifinále. Napokon to však také jednoduché nebolo, keď najskôr Bezúch vymietol vinkel Patersonovej brány, ktorý bol priskoro na kolenách, a keď v 25. minúte prekvapil zvolenského gólmana, dalo sa tušiť, že opäť to môže byť dramatický zápas.

Lenže faktorom X tohto zápasu bol Peter Zuzin. Netreba však zabúdať ani na zohratosť, skúsenosti a charakter zvolenského tímu, ktorý sa opäť zomkol a zápas otočil. Najskôr sa presadil Jedlička a potom prišli Zuzinove chvíle a jeho dva góly spomedzi kruhov.

„Spravili sme dobrý forček, Paťo Marcinek mi to super nahral a potom už som vedel, čo s tým,“ opísal víťazný gól tohto duelu Maroš Jedlička.

Zvolenčania ukázali veľkú mentálnu silu, v tejto sérii už po niekoľkýkrát. „Už tretí rok v tomto tíme pod trénerskou dvojicou Oremus – Kmeč sme viackrát ukázali, že vieme otočiť v posledných minútach aj prehratý zápas. A to možno bola aj celá príprava na play-off, vždy sa snažíme bojovať do konca. Aj noví chalani, čo prišli do kabíny tomu verili a pridali sa ku nám, ktorí sme tu dlhšie. Kvalita a sila v tomto tíme je a aj preto sme dokázali tieto zápasy otočiť,“ vysvetlil Zuzin.