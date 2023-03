Bol pri postupe Zvolena do druhej ligy, góly strieľal aj v Rakúsku, skúsenosti odovzdáva ako tréner

Rodina a futbal sú pre zvolenského rodáka všetkým.

Ján Kováč ako hráč (vľavo) a ako tréner (vpravo). (Zdroj: koláž MY (zdroj foto: archív J. Kováča))

ZVOLEN. Pokojne ho môžeme zaradiť medzi zvolenské futbalové osobnosti. Sľubne sa rozvíjajúcu futbalovú kariéru rodáka spod Pustého hradu zastavili dve zranenia. Kvôli jednému si dokonca musel dať dvojročnú pauzu od futbalu. Po návrate na futbalové trávniky však už pôsobil len v nižších súťažiach.

Ale ako sa hovorí, všetko zlé, je na niečo dobré. Počas vynútenej pauzy od futbalu sa dal na trénerstvo, študovať ho začal, keď pôsobil na Sliači a momentálne pôsobí ako asistent Dušana Tótha v MFK Zvolen, s ktorým sa snaží postúpiť do tretej ligy.

Reč je samozrejme o Jánovi Kováčovi. Tento v súčasnosti 45-ročný Zvolenčan bol našim ďalším hosťom v rubrike Športové naj.

Od malička kopal do lopty

Jána Kováča priviedol k futbalu otec, ktorý tiež aktívne hrával tento šport a dokonca si zahral aj najvyššiu dorasteneckú ligu v Dukle Banská Bystrica. „Vždy mi hovorili, že už od malička som kopal len do lopty a pod stromčekom som chcel mať jediný darček - futbalovú loptu,“ prezradil na úvod so smiechom Ján Kováč.

Doteraz si spomína na prvé tréningy. „Boli sme v škole v prírode, kam nás prišli pozrieť rodičia a práve otec môjho spolužiaka – Juraj Pilát, bol môj prvý tréner. Pilát nás viacerých oslovil, aby sme prišli na tréning do Zvolena. Pamätám si ako dnes, že na prvých tréningoch nás bolo 60 chlapcov,“ zaspomínal.

Kováč postupne prešiel v materskom Zvolene všetkými mládežníckymi vekovými kategóriami.

„Od prípravky až po starších žiakov nás trénoval Juraj Pilát a Anton Národa, v mladšom doraste to bol tréner Almáši, a samozrejme, v staršom doraste nezabudnuteľný Vojtech ,,Béla“ Mozoláni. Prvý tréner, ktorý ma už v 16. rokoch zobral na prvý zápas do A mužstva, bol Ján Oravec. Na ten zápas v Chocholnej nezabudnem nikdy a asi aj viacerí, ktorí tam boli,“ usmial sa.

V Rakúsku strieľal góly, zastavilo ho zranenie

Po vojne sa vrátil do Zvolena, z ktorého si odskočil do Rakúska a treba napísať, že pomerne nečakane.