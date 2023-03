Nákladné autá presmerujú cez Sliač, dôvodom je obnova mosta vo Vlkanovej

Doprava bude značnou záťažou pre obce.

SLIAČ, VLKANOVÁ. V týchto dňoch sa začína obnova prístupového mosta do obce Vlkanová z hlavnej cesty I/69. Rekonštrukcia by mala byť hotová do siedmich mesiacov od odovzdania stavby v decembri 2022. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Čo sa týka prác, nová bude vrchná rímsa mosta, vozovka a priľahlá cesta v smere na obec Badín. Celková cena rekonštrukcie je 786.000 eur," uviedla.

Osobná a autobusová doprava bude na moste vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Obchádzková trasa pre vozidlá nad 3,5 tony povedie cez Sliač, Veľkú Lúku a Hronsek.

Ako pre TASR uviedla primátorka Sliača Ľubica Balgová, bude to značná zaťaž pre všetky dotknuté obce, keďže do priemyselného parku vo Vlkanovej a ďalších prevádzok jazdia denne desiatky kamiónov.

"Križovatku pod MsÚ Sliač je už teraz, v rannej a popoludňajšej špičke, problém prejsť. Ak tade začnú chodiť všetky nákladné autá do Vlkanovej, spôsobí to enormný problém hlavne občanom nášho mesta," poznamenala.