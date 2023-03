Musíme byť disciplinovanejší, upozorňuje Andrej Kmeč. Hrdinom predĺženia Bondra

Zvolen sa ujal vedenia v štvrťfinálovej sérii po predĺžení.

Ďakovačka zvolenských hokejistov po víťaznom vstupe do štvrťfinálovej série s Novými Zámkami. (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

ZVOLEN. Dráma, ktorá vôbec nemusela byť. Dopomohla tomu nedisciplinovanosť domácich, ale aj diskutabilné rozhodnutia rozhodcov.

Zvolenčania si vytvárali od úvodu zápasu mnoho sľubných príležitostí, ale oponu zatiahol brankár Kantor. Pred prvým gólom domácich sa však rozhodca možno o sekundu skôr upískol, ale puk bol ešte živý, nik neprestal hrať a hlavne, skončil v sieti. Arbitri išli telefonovať, ale napokon gól neuznali.

A v 12. minúte doslova z ničoho udreli hostia, keď všetkých prítomných a aj brankára Patersona prekvapil Johnson.

Zvolenčanov to však nezlomilo a v prostrednej časti hry opäť dominovali, súperovho brankára postupne prekonali Hanna, Hecl a Sideroff. Novozámčania v tom momente skutočne nevedeli kam skôr.

Lenže v tretej tretine sa najskôr nechal hlúpo vylúčiť Langkow, ktorý bol vylúčený na päť minút a do konca zápasu za pichnutie súpera. Presilovku využil Farley.

V závere stretnutia poslali arbitri domáci Zvolen za stavu 3:2 do oslabenia o dvoch hráčov, pričom o oboch odpískaných fauloch by sa dalo diskutovať, nič to však nezmenilo na tom, že Nové Zámky vyrovnali.

Presilovku v samotnom závere tretej časti hry si zahrali aj domáci, no do finálneho hvizdu ju nevyužili. Hneď prvý duel tejto štvrťfinálovej série tak napokon dospel do predĺženia, domáci pokračovali v presilovke, Huntebrinkerovu tvrdú strelu Kantor len vyrazil pred seba, kde bol dobre postavený Bondra, ktorý rozhodol o prvom víťazstve HKM po 18 sekundách predĺženia.

Celý zápas mali vo vlastných rukách

„Bol to super pocit rozhodnúť tento duel. Trošku sme opadli v tretej tretine, keď sme dostali dva rýchle góly, ale v šatni sme si povedali, aby sme ostali pozitívni a som rád, že sme to využili hneď na začiatku,“ povedal Radovan Bondra po zápase.