Jančová získala premiérové body v EP. Žampove slová ju nakopli, dojatá volala rodičom

Rebeka Jančová dosiahla prvú odmenu za svoju tvrdú prácu.

NARVIK/ZVOLEN. Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová zažíva v aktuálnej sezóne obrovský progres.

Pred pár dňami sa druhýkrát predstavila vo Svetovom pohári, tentokrát vo švédskom stredisku Aare jazdila obrovský slalom, keď skončila v silnej konkurencii na 44. mieste. Český, ale aj britský komentátor Eurosportu, chválili jej jazdu, aj keď nestačila na postup do druhého kola.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Kapitán Zvolena Viedenský pred vrcholom sezóny: Veríme, že góly sme si nechali na play off Čítajte

Ešte predtým sa vo vynikajúcom svetle predstavila aj na svetovom šampionáte vo Francúzsku, kde jej postup do druhého kola unikol len tesne a skončila na 32. mieste. Devätnásťročná Slovenka sa premiestnila zo švédskeho Aare do nórskeho strediska Narvik, kde sa koná finálové podujatie pretekov Európskeho pohára.

Mladá Zvolenčanka dosiahla veľký míľnik, keď si vyjazdila prvé body do hodnotenia Európskeho pohára za vynikajúce 17. miesto v jej dominantnej disciplíne – obrovskom slalome.

Musíme pripomenúť, že zisk prvých bodov v Európskom pohári má pre Rebeku obrovský význam z viacerých hľadísk.

Náročná trať v Nórsku sa Jančovej páčila

Jančová sa mohla tešiť už po prvom kole, v ktorom jej patrilo 25. miesto, zaručujúce postup do druhého kola. V ňom Rebeka predviedla famóznu jazdu, siedmu najrýchlejšiu v 2. kole, čo znamenalo jej posun o 8 miest vyššie.

Napokon jej to vynieslo výborné 17. miesto. V súčte oboch jázd strácala na víťazku Michaelu Heiderovú z Rakúska 1,84 stotín sekundy.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Jančová v obráku na MS tesne za najlepšou tridsiatkou, vyšlo jej najmä prvé kolo Čítajte

„Tento obrák sa mi páčil, po pár bránach nasleduje strmý kopec a vlna. Odtiaľ sa ide do kompresie a následnej sú vlny pred poslednou rovinkou pred cieľom. Ale trať bola vynikajúco pripravená, pretože vydržala aj na nás – pretekárky s poslednými číslami.

Aj keď tam boli trošku seky a vyšúchalo sa to do tvrdšieho ľadu, hlavne na strmej časti to bolo náročné,“ povedala Rebeka Jančová exkluzívne MY viac o trati, na ktorej získala svoje prvé body do EP.

Ďalej sa okrem iného dočítate: čo si povedala pred štartom druhého kola,

prečo nechcela uveriť tomu, že v druhom kole zajazdila siedmy najrýchlejší čas,

aké mala pocity po zisku bodov a skvelej druhej jazde,

čo musí urobiť, aby sa ešte dokázala zlepšovať,

čo pre ňu znamená zisk premiérových bodov v Európskom pohári a ako jej to pomôže v budúcnosti,

čím ju nakopol Andreas Žampa a čo jej povedal,

čo povedala dojatá rodičom, ktorým volala po zisku bodov v EP,

komu ešte vďačí za tento úspech

Ako ďalej prezradila, keď prešla cieľom prvého kola a videla, že jej patrí 25. miesto, bola šťastná. Navyše vedela, že pôjde v druhom kole medzi prvými a bude mať ešte lepšie pripravenú trať. Mimochodom, Jančová štartovala až v závere štartového pola s číslom 52.

Druhé kolo si chcela užiť, podarila sa jej famózna jazda