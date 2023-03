Domaníky osvetlenie nevypínajú, na ťahu cez obec jazdia nebezpečné kamióny

Zvýšenie cien energií zasiahlo výrazne aj do rozpočtu dvoch susediacich obcí.

DOMANIKY/HONTIANSKE TESÁRE. Zvýšenie cien energií zasiahlo výrazne aj do rozpočtu dvoch susediacich obcí v okrese Krupina – Domaník a Hontianskych Tesár. Kým v Domaníkoch je zvýšenie ceny asi 80-percentné, v Hontianskych Tesároch sa zvýšili zálohové platby až štvornásobne.

"My sme za päť odberných miest vlani zaplatili vyše 6-tisic eur, tento rok by to malo byť takmer 11-tisíc eur," uviedla pre TASR starostka 215-člennej obce Domaníky Mária Mozolová. Ročný rozpočet obce pri tom činí asi 61-tisíc eur, to znamená, že asi pätinu "zhltnú" energie.

Šetriť pritom nemajú kde. Najviac elektriny totiž spotrebuje verejné osvetlenie a to podľa starostky musí byť zapnuté, pretože cez obec vedie hlavný medzinárodný cestný ťah Zvolen – Šahy a vypínanie osvetlenia v noci by mohlo pri vysokej frekvencii kamiónov priniesť nešťastie.

V Hontianskych Tesároch naopak v noci od 21.30 h vypínajú každú druhú lampu. Tých je v obci dohromady 220. "Len zálohu na verejné osvetlenie máme teraz stanovenú vo výške takmer 13 500 eur," povedal starosta Štefan Foltán. Zálohové platby na všetky odberné miesta v obci sú pritom zhruba 44-tisíc eur.

Hontianske Tesáre majú asi 900 obyvateľov a pozostávajú zo štyroch častí. V každej je kultúrny dom a dom smútku. Sú to všetko miesta, kde sa sústreďuje kultúrny a spoločenský život občanov a svietiť a kúriť sa v nich musí.