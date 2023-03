Kapitán Zvolena Viedenský pred vrcholom sezóny: Veríme, že góly sme si nechali na play off

Bude to určite vyrovnaná séria, hovorí Viedenský o súbojoch s Novými Zámkami.

ZVOLEN. Hokejistom HKM Zvolen záver základnej časti príliš nevyšiel a tak do play off napokon pôjdu z tretej pozície. Pohár Dušana Pašeka za víťazstvo v základnej časti získali napokon Košičania, druhý skončil bratislavský Slovan.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kým tímy na 7. a 10. mieste budú bojovať o miestenku vo štvrťfinále play off v predkole nadstavbovej časti, zverenci trénera Petra Oremusa svojho súpera už poznajú. Na úvod narazia na Nové Zámky.

A aj keď v základnej časti dokázali tohto súpera trikrát zdolať a len raz poznali trpkosť prehry, séria proti Novým Zámkom nebude jednoduchá. Tento húževnatý a ambiciózny tím dokonca chvíľu na prekvapenie všetkých viedol extraligovú tabuľku, kvalitu má na všetkých postoch.

Do bojov play off bude viesť „rytierov“ kapitán a jeden z najskúsenejších hráčov zvolenskej kabíny, bývalý reprezentant Marek Viedenský, s ktorým sme v rozhovore rozobrali základnú časť, individuálne štatistiky, ale aj blížiace sa play off.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Marek Viedenský: Máme najlepšieho slovenského trénera, do KHL by som teraz hrať nešiel Čítajte

Zvolen napokon obsadil po základnej časti 3. miesto. Spokojnosť alebo ste chceli viac?

Určite sme chceli viac, hlavne keď sme sa počas celej sezóny pohybovali na prvých dvoch priečkach. Košice však mali neskutočný záver, takže si to asi zaslúžili. Bohužiaľ, nám to nevyšlo, ale taký je šport. Tabuľka sa v posledných kolách dosť menila, my sme si naše pozície neudržali. No teraz začína akoby nová sezóna a bude sa rozhodovať v play off. Dúfam, že chyby z konca dlhodobej časti už nebudeme robiť a že prehry sme si vyčerpali v závere základnej časti.

Ako hovoríte, Zvolen bol aj prvý, potom zvádzal súboj o čelo tabuľky so Slovanom a napokon prvenstvo obom tímom vyfúkli Košice. Bolo to atraktívnejšie pre fanúšikov, čo na to hovoríte?

Košiciam vyšiel záver dlhodobej časti najlepšie, my aj Slovan sme vo viacerých zápasoch stratili body, ale taký je šport. Celkovo, v tom je aj krása športu, nie je to ako divadlo, že človek dopredu vie, ako to skončí. V športe sa stále môže niečo zmeniť. Myslím, že sme hrali dobrý hokej, len sme nedávali góly, ale veríme, že sme si ich nechali na play off.

Ďalej sa okrem iného dočítate: Prečo počas sezóny prevzal kapitánske céčko,

či rezonujú v kabíne výborné individuálne štatistiky Mudráka či Huntebrinkera,

čo hovorí na svoje individuálne štatistiky v základnej časti,

ako to vyzerá s jeho zranením, keď ho nešťastne trafila korčuľa protihráča do tváre,

či sa dá zdravotne dokopy do prvého zápasu série s Novými Zámkami,

kto z hráčov má už kvôli zraneniu po sezóne,

ako to vyzerá s návratom Mateja Kašlíka na ľad,

čo sa stihnú dať dokopy pred štvrťfinále ďalší zranení hráči,

na čo sa zameriavajú počas pauzy pred štvrťfinále play off,

či mali nejakého súpera, ktorému sa chceli v play off vyhnúť,

aká bude podľa Viedenského séria s Novými Zámkami a kto je ich najnebezpečnejší hráč,

koho považuje za najväčšieho favorita na zisk majstrovského titulu.

Zvolen po prvýkrát pod trénerom Oremusom prehral viac než dva razy po sebe (niekoľkokrát v sezóne). Svedčí to o tom, že sa liga vyrovnáva alebo bol problém niekde inde?

Pozrime sa na tie posledné zápasy. Papierovo slabšie tímy vyhrali so silnejšími, liga bola vyrovnaná počas celej sezóny. Tí, čo podávali najkonzistentnejšie výkony celý rok, sú v popredí. Tí, ktorí nemali konzistentnosť v celej sezóne, boli nižšie. My sme mali vyrovnanosť výkonov po väčšinu sezóny, až na ten záver, ktorý nám nevyšiel tak, ako sme chceli. Maká sa celý rok a teraz sa ukáže, ako sme na tom.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Vo Zvolene pripravujú investíciu za 34 miliónov eur, postavia za ne nový chirurgický pavilón Čítajte

V závere základnej časti Zvolen prehral päťkrát v rade. Je jasné, že počas dlhodobej časti príde akási kríza zrejme na každé mužstvo, no na HKM to prišlo dosť v nevhodnej dobe. Nezdá sa však, že by Zvolen robil paniku, tréner Oremus si vás vždy zastal. Ako ste teda vnímali túto negatívnu sériu?

Nehrali sme najhoršie zápasy, že by nás tímy tlačili, nehrali sme ustráchane v našej tretine.