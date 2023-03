Predstavia rekordne dlhý program. Vo Zvolene to bola vždy divočinka, hovorí spevák Catastrofy

Catastrofy zahrajú pod Pustým hradom po štyroch rokoch.

ZVOLEN. „Zvolen sme vždy mali radi,“ znie z úst lídra a speváka azda najznámejších slovenských zbojníkov Catastrofy.

A práve mesto pod Pustým hradom začne táto bratislavská metalová formácia jarné turné, počas ktorého má naplánovaných 9 zastávok po Slovensku a Čechách.

Catastrofy patria medzi popredné slovenské metalové skupiny, v roku 2018 získali prestížne Rádiohlavy, keď sa ich album Besnota na základe hlasovania odbornej poroty stal najlepšou nahrávkou roka v kategórii hard & heavy.

Kvintento muzikantov hrá rýchlu a energickú thrash metalovú muziku s trefnými textami, ktoré sa zaoberajú nielen zbojníckou tematikou, pretože ich stále aktuálny album Taký je život z roku 2021 prináša trefné a hĺbavejšie texty na rôzne životné témy, v ktorých nechýba presah na súčasnú nelichotivú spoločenskú situáciu.

Catastrofy počas koncertu vo Zvolene v roku 2019. (zdroj: Sveťo Janota)

Vo Zvolene po štyroch rokoch

„Vo Zvolene sme nehrali už 4 roky, naposledy sme sa tam predstavili vo februári 2019. Toto mesto sme mali stále radi, pretože vždy to tam bola divočinka, takže sa tešíme. Tiež sa tešíme aj na klub Wake Up, lebo tam sme ešte nikdy nehrali, takže v týchto priestoroch to bude naša premiéra,“ prezradil pre MY spevák Boris Bauer.

„Zvolen má aj veľmi dobrú geografickú polohu, keďže je v strede Slovenska. Na ďalší deň budeme hrať v Košiciach,“ doplnil hudobník.