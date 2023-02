Život snov našla v meste s vysokou kriminalitou. Vychádzať po zotmení je už riskantné, hovorí Slovenka

Začiatky tu mala ťažké a plné neistoty.

O svojom živote hovorí, že je plný zážitkov. Mala devätnásť rokov, keď odišla do cudziny. Žila na viacerých miestach v troch európskych krajinách, okúsila rôzne profesie.

Nakoniec sa usadila v Južnej Amerike. Pred desiatimi rokmi ju zlákala slnečná Brazília a jej metropola Rio de Janeiro.

Nikde vraj necítila také priateľské a dobrosrdečné prijatie ako v Brazílii. „Stále sa objímajú a bozkávajú a radi tancujú. A tešia sa z cudzincov,“ poznamenáva Katarína Chládeková, ktorá pochádza zo Zvolena.

„Keď ma počujú rozprávať sa na ulici s turistami, vždy sa prihovoria, môj prízvuk sa im zdá príťažlivý,“ dodáva.

Ovláda angličtinu, taliančinu a portugalčinu, ktorá je úradným jazykom Brazílie, dohovorí sa aj španielsky.

Rozprávame sa s ňou o živote v Riu, o tom, prečo sa v ňom cíti najslobodnejšie, o šťastnej náhode, ktorá ju do krajiny priviedla, aj o tom, čím sa tam živí.

Čo sa dočítate Kde všade žila Slovenka predtým, ako sa usadila v Brazílii,

čo jej najviac imponuje na tejto krajine,

na čo si musela zvykať,

akí sú Brazílčania v porovnaní so Slovákmi,

prečo si Brazílčanky pestujú biele miesta,

aké má skúsenosti s tamojšou kriminalitou,

za akú cenu sa dá v Riu kúpiť alebo prenajať byt,

čo odporúča turistom.

Za akých okolností ste sa ocitli v Brazílii? Čo rozhodlo o tom, že tam zostanete žiť?

Možno niektorých sklamem, keď poviem, že motívom boli peniaze, jazyk a dobrodružstvo. Pri všetkých mojich cestách som však cítila, že je to božia vôľa.

Som veriaca a Boh bol vždy pri mne a ja viem, že mu môžem dôverovať. Vždy ma s láskou viedol a formoval na všetkých mojich cestách.

S Brazíliou to nebolo inak. Jedného dňa, rok pred mojím odchodom do Brazílie, som šla do banky a stretla som pred ňou muža na invalidnom vozíku. Poprosil ma, aby som mu zavolala niekoho, keďže do banky sa pre schodíky nemohol dostať.

Bol Brazílčan. Po krátkom rozhovore mi navrhol, či nechcem pracovať v turizme v Riu de Janeiro, teda pre neho. Nepozdávalo sa mi to vtedy ako dobrý nápad, ale neskôr mi tá myšlienka nedávala pokoj. Až kým som nepochopila, že je to volanie. O rok neskôr, v októbri 2012, som už letela do Ria.

Začiatky boli ťažké a plné neistoty ako v každej krajine, časom som však videla, že napriek ťažkostiam rôzneho druhu sa v Brazílii cítim dobre a pohodlne. Po desiatich rokoch môžem povedať, že som tu šťastná a Brazília je jednoznačne mojím druhým domovom.

Turistov sprevádzate dodnes. Je jednoduché získať v Riu prácu sprievodcu v cestovnom ruchu?

V prvom rade treba ovládať jazyk. Ja som už portugalsky trochu vedela a taliančina mi tiež pomohla. Keďže Rio de Janeiro je turistické mesto, bolo to najlepšie rozhodnutie.

Urobila som si najskôr kurz. Zvládnuť štúdium nie je ťažké, ale vytvoriť si klientelu si žiada čas a trpezlivosť.