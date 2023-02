Nenechaj sa oklamať a neklikaj, vystríha polícia

Internetových podvodov je niekoľko variantov.

ZVOLEN. V e-mailovej schránke pribudne podvodných mailov niekoľko za týždeň. Píše vám banka, poisťovňa, telekomunikačná alebo iná spoločnosť, že nemáte uhradenú splátku, faktúru či poplatok.

Alebo že ak si neskontrolujete bezpečnostné kódy, vaša platobná karta bude zablokovaná.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ak kliknete na priložený link, teda odkaz, presmeruje vás na podvodnú internetovú stránku.

„Tvári sa ako originálna stránka spoločnosti a ak človek opäť zadá svoje údaje z platobnej karty, pasca nastražená podvodníkom sklapla a jemu zostanú len vyčítavé myšlienky na vlastnú neopatrnosť,“ hovorí krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Pripomína, že každým dňom pribúdajú prípady, keď nič netušiaci človek síce v omyle, ale úplne dobrovoľne odovzdá páchateľovi údaje k svojej platobnej karte a potom je prekvapený, ak mu na účte chýbajú ťažko našetrené peniaze.

Pritom existuje jednoduché pravidlo, ako takýmto nepríjemnostiam predísť.

Inzerujete občas na predaj veci cez inzertné portály? V prípade, že tak spravíte a záujemca, ktorý žiada o prepravu veci, ktorú predávate, vám napríklad zašle link na prepravnú spoločnosť, tak úplne stačí, ak naň nekliknete a ďalej nevyplníte údaje svojej platobnej karty.

Ak by ste do takto nachystanej pasce zadali žiadané údaje, so svojimi peniazmi na účte sa môžete rozlúčiť.

Polícia eviduje veľké množstvo takýchto podvodov, ktoré už mnohých ľudí pripravili o nemalé finančné prostriedky.

„Vyšetrovanie a odhalenie podvodníka je pomerne náročné a domôcť sa vrátenia takto odcudzených peňazí tiež. Samozrejme, varianty takýchto podvodov sa rôznia, no na ochranu pred nimi stačí aspoň malá dávka opatrnosti, a radšej dvakrát overiť, ako raz kliknúť,“ zdôrazňuje Faltániová.