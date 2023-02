Na bicykli prešiel pätnásť krajín Európy. Vodiči po ňom trúbia iba na Slovensku

Okrem pohybu je bonusom dobrodružstvo.

ZVOLEN. Na svoj trekingový bicykel vysadne spravidla v marci, odloží ho v októbri. Každý rok na ňom prejde okolo 8-tisíc kilometrov. Cyklistický nadšenec Pavel Valent prešiel celé Slovensko a prebrázdil pätnásť krajín Európy.

Svoju vášeň pre cyklistiku spojil s cestovateľskou záľubou. Často sú to tematické jazdy, vždy plné dobrodružstva. Svoje zážitky z ciest vydáva knižne.

Napríklad pandémiu koronavírusu, keď sa prakticky nedalo cestovať do zahraničia, využil na spísanie knihy z edície Od prameňa k ústiu. Zachytáva v nej cestovateľské poznania od slovenských riek. Najskôr prešiel celé Slovensko po obvode, o rok neskôr prešiel krajinu krížom-krážom.

Čo sa dozviete Ktoré krajiny cyklistický nadšenec navštívil,

jeho zážitky z ciest po Európe,

ako zvyknú tráviť leto rakúski dôchodcovia,

aké má skúsenosti s vodičmi na Slovensku a zahraničí.

Nevynechal ani trojmedzie. „Mnohí nevedia, čo to je,“ hovorí Valent. „Nie je veľa štátov, ktoré ho majú, my ich máme na Slovensku päť, bol som na všetkých piatich. Je to miesto, kde sa stretávajú hranice troch štátov,“ dodáva.

Jeho najbližšou métou je pätnásť najväčších švajčiarskych jazier. V júni sa s partiou kamarátov, s ktorými už prešiel časť Európy, chystá k Ženevskému jazeru.

Najväčšie jazero v Alpách chcú prejsť celé dookola na bicykli. Pre Pavla Valenta to nie je žiadna veľká výzva, na bicykli už obišiel aj Balaton.