Zachránia ďalší kus histórie. Do chátrajúcej vily investujú tri milióny eur

K vile sa po vojne nikto nehlásil.

BANSKÁ BYSTRICA. Roky chátrajúca historická vila na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici znova ožije. Banskobystrický samosprávny kraj začal s jej obnovou, počíta aj s novou prístavbou.

Hodnota projektu dosahuje takmer tri milióny eur.

Budovu zo začiatku 20. storočia nazývajú domáci aj kaštielik. V minulosti v nej sídlilo detské rehabilitačné stredisko, od roku 2006 je prázdna.

Do konca budúceho roku v nej majú vzniknúť kancelárske aj komerčné priestory.

„Budova je, našťastie, v dobrom stave. V rokoch 2006 – 2008 tu urobili nadstavbu, čo ju zachránilo, inak by už do nej pršalo a zrejme by sa rozpadla,“ povedal konateľ spoločnosti Rozvojové služby BBSK Peter Bučko.

Kraj na svoju spoločnosť previedol budovu aj pozemky.

So statikom aj pamiatkarmi