V bráne sa váľa aj po štyridsiatke, vychytal reprezentanta Štrbu, chce si zabehnúť maratón

Hosťom v rubrike Športové naj bol futbalový brankár a mládežnícky tréner Peter Kozárik.

ZVOLEN. Dá sa povedať, že šport je pre neho všetkým. Známy je však najmä fanúšikom futbalu, pôsobil vo Zvolene, na Sliači, v Lieskovci, v Ponikách, v Osrblí či vo Veľkej Lúke. No zameriaval sa aj na futsal a malý futbal. Reč je o 46-ročnom brankárovi a dnes aj mládežníckom trénerovi Petrovi Kozárikovi.

Zvolenský rodák odmalička športoval, no s futbalom začal až pomerne neskoro, v 15 rokoch. „Ako malý 5-ročný špunt som sa začal venovať plutvovému plávaniu. Prvý dotyk s futbalom som mal na zvolenskom sídlisku Lipovec s kamarátmi z ulice. Práve oni ma zavolali na môj prvý futbalový tréning, ale po pár tréningoch ostalo pre mňa prvoradé plávanie,“ priblížil svoje začiatky Peter Kozárik.

Po tom, ako skončil s plutvovým plávaním, sa presťahoval s rodinou na Sliač. „Tam ma oslovili kamaráti, či by som im nešiel pomôcť, že nemajú brankára. A keďže som nerád behával, bolo rozhodnuté,“ zasmial sa.

A medzi žrďami zotrval až dodnes. „Pre mňa je to neopísateľný super pocit, keď si hráč myslí, že už lopta skončí v bráne, a brankár v poslednej chvíli v tom zabráni zákrokom,“ vyznal sa o brankárskom remesle.

Jeho schopnosti na tretiu ligu nedorástli

Po pár rokoch na Sliači, kde pôsobil v I. triede, ho oslovilo vedenie Zvolena s tým, či by nechcel vyskúšať vyššiu súťaž. Zvolen v tom čase hrával tretiu ligu.

„Aj keď som sa nedokázal dostať do základnej zostavy – nebolo v mojich silách presadiť sa cez vynikajúceho brankára Daniela Valacha, snažil som sa aspoň zlepšovať sa počas tréningového procesu alebo počas prípravných zápasov,“ povedal otvorene a pokračoval,

„keďže moje schopnosti nedorástli na brankára tretej ligy, uvoľnil ma Zvolen na hosťovanie do Lieskovca, kde sme hneď v mojom prvom roku dosť nešťastne nepostúpili z oblasti do piatej ligy.“

Okrem už týchto tímov pôsobil Peter Kozárik počas svojej bohatej kariéry v mnohých tímoch. Štvrtú ligu hrával za Poniky, Pliešovce a Divín, piatu ligu v Priechode a oblastné súťaže za Stožok, Sásu, Banskú Belú a béčko Sliača, teda Veľkú Lúku.

Aktívny aj v malom futbale a futsale

„Postupom času, ako mi pribúdali roky, som začal nastupovať aj v lige 30+ , kde som postupne chytával za družstvá Kremnička, Rakytovce, Riečka a Priechod. Okrem klasického futbalu som rád hrával aj futsal či malý futbal,“ prezradil.

Vo Zvolene hrával mestskú ligu LIMFU za tímy Blankytný sršeň, ŠK Slovakia, Euroteam, Coffola, Xanto, Munáro/Futbalito, teraz pôsobí v tíme Slohajagico. V Banskej Bystrici v BBZMF to boli tímy FC Dan, Šiámček, Poriadny Slipy a teraz pôsobí v Pingoši.

„Samozrejme, že by som to všetko nezvládol, ak by mi pri tom všetkom nevychádzala v ústrety a nepodporovala ma celá moja rodina, ktorej som za to z celého srdca vďačný,“ uvedomuje si stále aktívny hráč malého futbalu.