Brankár Paterson je opäť zranený. Ostane vo Zvolene?

Zápas proti Michalovciam nedochytal.

ZVOLEN. V dohrávke 29. kola sa po takmer dvoch mesiacoch objavil v bráne HKM Zvolen uzdravený kanadský brankár Jake Paterson. Naposledy sa v súťažnom zápase predstavil pred Vianocami 22. decembra v zápase proti Popradu.

Odvtedy maródoval so zraneným členkom. V 27. minúte duelu proti Michalovciam však bránkovisko opustil, na striedačku sa vrátil až v priebehu tretej tretiny.

„Brankár Paterson sa sám pýtal dole. Nemohol dochytať zápas, opäť mal niečo s členkom,“ priblížil hneď po zápase asistent trénera HKM Zvolen Andrej Kmeč.

V zápasoch proti Liptovskému Mikulášu a v Nových Zámkoch sa tak medzi žrde opäť postavil Adam Trenčan, na striedačke mu kryl chrbát Roman Petrík.

Keďže do konca základnej časti a do uzávierky prestupov nechýba veľa, boli sme zvedaví, ako to s 28-ročným brankárom Jakeom Patersonom vyzerá.

„Obnovilo sa mu zranenie členka, ale teraz druhá strana,“ povzdychol si generálny manažér HKM Zvolen Ladislav Čierny.