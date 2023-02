V Teranoch zvíťazila doterajšia starostka, rozhodol súd

Začína siedme volebné obdobie.

TERANY. Doterajšia starostka v Teranoch Iveta Gajdošová (Hlas, SMS, Smer, KDH, Republika, PSN) uspela so žalobou na Najvyššom správnom súde voči výsledkom komunálnych volieb z 29. októbra minulého roka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vyplýva to z rozsudku súdu, ktorý uznal oprávnenosť jej žaloby, preskúmal aj

hlasovanie a za starostku vyhlásil doterajšiu starostku.

Na funkciu starostu v obci kandidovala aj nezávislá kandidátka Petra Teťáková, pričom každá získala vo voľbách pôvodne 135 hlasov.



Gajdošová v žalobe tvrdila, že miestna volebná komisia v Teranoch pri spočítavaní hlasov pre komunálne voľby vylúčila bielu obálku so štátnym znakom ako neplatnú, nakoľko sa v nej nachádzali okrem dvoch bielych hlasovacích

lístkov pre voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva aj dve modré hlasovacie lístky do orgánov samosprávneho kraja.

Bola toho názoru, že to nemalo mať za následok vyhodnotenie hlasovacieho lístka ako neplatného, ale naopak, lístok mal byť platný, pretože z neho jasne vyplývalo, koho volič volí. Poukázala na to, že práve jeden hlas môže rozhodnúť o tom, ktorý kandidát uspeje a bude zvoleným.



Najvyšší správny súd po preskúmaní hlasovacích lístkov pre voľby starostu

obce, ktoré miestna volebná komisia vyhodnotila ako neplatné, zistil rovnaké skutočnosti a dal žalobkyni za pravdu.

"Od začiatku som vedela, že to bola chyba volebnej komisie, že obálku dali medzi neplatné hlasovacie lístky. Som rada, že súd to uznal, že je to tak," uviedla starostka Gajdošová pre agentúru SITA s tým, že toto je jej siedme

volebné obdobie na pozícii starostky obce.



Vo voľbách starostu v Teranoch 274 voličov odovzdalo v obálkach 270 platných hlasovacích lístkov. Kandidátky na starostu obce získali podľa údajov zo

zápisnice zhodný počet 135 hlasov voličov. Do funkcie starostu obce Terany preto nebola zvolená ani jedna z kandidátok.