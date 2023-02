Po sérii troch prehier, opäť výhra. Víťazstvo sme potrebovali všetci, hovorí trojbodový Bondra

Víťazstvo Zvolena proti Michalovciam sa nerodilo ľahko, opäť sa zranil gólman Paterson.

ZVOLEN. „Bolo to pre nás dôležité víťazstvo po tých troch prehrách, ale nerodilo sa ľahko,“ začal s hodnotením dohrávaného 29. kola asistent zvolenského trénera Andrej Kmeč. A veru, mal pravdu.

V komornej atmosfére pred doslova hŕstkou skalných (oficiálny údaj hovorí o 1072 divákoch) fanúšikov sa v úvode hral vlažný hokej, Zvolen aj Michalovce potrebovali nutne vyhrať.

Skóre zápasu otvoril v 8. minúte Bondra, ktorý prepasíroval puk za Škorvánekov chrbát na viackrát. Hostia veľa hokejovej krásy v prvom dejstve neukázali.

Vynútená zmena brankárov

Prvý väčší rozruch okrem gólu priniesla 27. minúta, kedy nečakane zišiel z ľadu domáci brankár Jake Paterson, ktorý sa do brány postavil prvýkrát po uzdravení, ale zranil sa opäť. „Brankár Paterson sa sám pýtal dole. Nemohol dochytať zápas, opäť mal niečo s členkom,“ priblížil Andrej Kmeč.

Do brány tak šiel nerozchytaný Adam Trenčan, ktorý sa najskôr za bránou pokĺzol, ale našťastie pre Zvolenčanov sa to gólom neskončilo a z následného protiútoku Mudrák krásnou prihrávkou našiel medzi kruhmi Csányiho a HKM vyhrával 2:0.

Rýchle vyrovnanie Dukly, Zvolenu pomohol ďalší gól

Hostia však zabrali a v priebehu 63 sekúnd vyrovnali na 2:2. Najskôr prestrelil Trenčana Žitný a neskôr Pavlovs využil presilovku Dukly po 9. sekundách.

Traja brániaci hráči vyštartovali naraz po prihrávke na Pereskovova, ale ani jeden ju nezachytil a puk sa dostal k nepokrytému Pavlvosovi, ktorý početnú výhodu využil.

V tomto momente pôsobili Zvolenčania strnulo, zachránila ich však Hannova strela od modrej, ktorú jemne tečoval Langkow.

„Keď Michalovce vyrovnali na 2:2, nebolo to z našej strany optimálne. Niečo sme si povedali na striedačke, no bolo dobré, že sme hneď dokázali odskočiť na 3:2, to nám trošku pomohlo. Opadol z našich hokejok stres, lebo úvodná časť druhej tretiny nebola z nášho pohľadu ideálna,“ prezradil trojbodový Radovan Bondra.