Zvolenské námestie sa dnes ponorí do tmy. Na protest

ZVOLEN. Verejné osvetlenie na Námestí SNP vo Zvolene dnes medzi 19.00 a 19.30 bude vypnuté. Rovnaký krok mesto plánuje v prípade osvetlenia zámku.

Zvolen sa tak pridáva k celoslovenskej protestnej akcii, ktorá má ukázať vláde, že samosprávam pomaly zhasína nádej.

Mestá a obce v minulosti viackrát upozorňovali na rozhodnutia vlády, ktoré im ukrajujú z rozpočtov.

„V takej náročnej dobe je nemysliteľné, aby boli samosprávy jediným politickým rozhodnutím obraté o stovky miliónov eur. Hovorím o výpadku v dôsledku zvýšenia daňového bonusu, ktorý len v našom meste odhadujeme na státisíce,“ povedal zvolenský primátor Vladimír Maňka.

Podľa jeho slov to ani zďaleka nie je všetko, čo trápi samosprávy. „Predstavitelia vlády sľubovali zastropované ceny energií, no mestá a obce to reálne doteraz nijako nepocítili. Prudký rast cien energií všetci vykrývame výhradne z našich rozpočtov. Keď všetko napočítame, je jasné nielen to, že prichádzame o vlastné zdroje na ďalší rozvoj mesta. O chvíľu môžu byť ohrozené základné služby našim obyvateľom, vrátane verejného osvetlenia.“

Primátor si podľa vlastných slov uvedomuje, že hoci sa polhodinové vypnutie svetiel nedotkne iných lokalít, ako je námestie a zámok, pôjde o nepríjemnosť. Zvolenčanov preto prosí o trpezlivosť a obozretnosť.

„Aby sme minimalizovali riziko ohrozenia zdravia či bezpečnosti, posilníme večer v centre mesta hliadkovú činnosť mestskej polície. Zároveň vás prosím o pochopenie. Rokovania s vládou nepomohli, nepomohlo ani to, že samosprávy v minulosti na znak protestu zvesili vlajky na pol žrde. Je potrebné ukázať, ako budú vyzerať slovenské mestá a obce, ak im vláda nepodá pomocnú ruku. A to je možné urobiť iba takýmto spôsobom,“ dodal Maňka.