Kelemen debutoval v NHL, na ľade strávil viac než 10 minút

ARIZONA. Odchovanec zvolenského hokeja Miloš Kelemen absolvoval premiéru v NHL. V noci na stredu nastúpil v druhom útoku Arizony v dueli s Anaheimom, v ktorom domáci Coyotes prehrali 2:5.

Kelemen strávil na ľade 10:04 min a na bránku súpera vyslal jednu strelu. Kelemena vedenie Arizony v utorok povolalo z farmárskeho mužstva Tucson Roadrunners (AHL) do prvého tímu, v ktorom nahradil Michaela Carconeho.

Slovenský krídelník ťahá svoju prvú sezónu v zámorí. Bronzový medailista zo ZOH v Pekingu podpísal vlani v máji s Coyotes dvojročný nováčikovský kontrakt.

Na jeseň sa predstavil v prípravnom kempe „kojotov“, po ktorom zamieril na farmu do AHL. V drese Tucsonu odohral 39 zápasov, v ktorých nazbieral 20 kanadských bodov za deväť gólov a 11 asistencií.

Kelemenova cesta do zámoria viedla cez materský HKM Zvolen, s ktorým v sezóne 2020/2021 získal majstrovský titul, spod Pustého hradu putoval do Mladej Boleslavi a odtiaľ do zámoria.