Šetriť musíme v každej oblasti, hovorí starostka Zvolenskej Slatiny

Najviac peňazí dá obec na školu, energie, odpad a mzdy.

ZVOLENSKÁ SLATINA. S rozpočtom viac ako dva milióny eur plánuje tento rok hospodáriť Zvolenská Slatina. S najvyššími výdavkami počíta samospráva na chod základnej školy s materskou školou, na mzdy, vývoz a nakladanie s odpadom a na energie.

"Šetriť musíme v každej oblasti, pretože sa obávame, že rozpočtované peniaze nám nepokryjú všetky bežné výdavky. Najmä netušíme, aké budú ceny energií," podotkla starostka Mária Klimentová.

Obec nezvyšovala na tento rok sadzby daní z nehnuteľností ani daň za psa. "Zvyšovali sme poplatok za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu z 16,43 eura na 20,07 eura," povedala starostka.

Kapitálové výdavky zatiaľ nerozdelili, chcú zvážiť, do ktorých investičných akcií sa pustia.

"Chceli by sme však použiť prostriedky z rezervného fondu na rekonštrukciu kuchyne v škole, ktorá je nevyhnutná," zhrnula Klimentová s tým, že dobudovať by chceli aj chodník na Očovskej ceste. Bolo by to súbežne s cestou tretej triedy, ktorá je frekventovaná.

Opraviť by chceli aj most v Slatinke, ktorý je v havarijnom stave, a zrekonštruovať chcú obecnú budovu na komunitné centrum.

"Všetky tieto projekty máme pripravené, pri niektorých už aj vydané stavebné povolenie a zo súťaže aj zhotoviteľa," poznamenala.

Na rekonštrukciu centra využije samospráva aj nenávratný finančný príspevok z ministerstva vnútra. Ak sa jej však nepodarí získať aj iné dotácie a nenávratné finančné prostriedky, na pripravované projekty bude potrebovať aj vlastné zdroje. "Bolo by to minimálne 800-tisíc eur a to je nemalá investícia," konštatovala.

Inflácia, výška podielových daní, ceny energií a ďalšie narastajúce ceny tovarov a služieb vo veľkej miere podľa Klimentovej ovplyvnia to, či plánované investičné projekty budú môcť uskutočniť.