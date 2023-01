Prestupové šumy zo VI. ligy: Dobrá Niva chce posilniť ofenzívu, Sliač nutne potrebuje brankára

Pokračujeme v mapovaní aktuálneho diania v našich futbalových tímoch.

Futbalové kluby sa už preberajú zo zimnej letargie a začínajú sa sústrediť na jarnú časť prebiehajúcej sezóny 2022/2023. Aktuálnu situáciu sme v rubrike Prestupové šumy už zmapovali u účastníkov Majstrovstiev regiónu Stred – MFK Zvolen a ŠK Prameň Kováčová a piatoligistu z Detvy, teraz pokračujeme u našich zástupcov zo VI. ligy skupiny C.

TJ Slovan Dudince, MFK Spartak Hriňová, OŠK Dobrá Niva, MFK Strojár Krupina a FK Slovan Kúpele Sliač. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete ako to momentálne vyzerá v týchto tímoch, ich kádroch a s prípadnými posilami.

TJ Slovan Dudince

Po jesennej časti boli práve Dudince tímom, ktorý z nášho regiónu figuroval v tabuľke najvyššie. Po jeseni patrilo Slovanu 9. miesto so ziskom 17 bodov. Na 4. priečku však strácajp len štyri body.

Prípravu na druhú časť sezóny začali v tomto klube 13. januára. Trénovať budú dva razy do týždňa – v piatok v telocvični, v nedeľu vonku. Dudince majú naplánovaných 5 prípravných duelov.

Jesenný káder by sa nemal zmeniť vôbec. Zatiaľ nemám informácie, že by niekto odchádzal a poviem pravdu, po posilách sa ani neobzeráme. Náš káder je pomerne stabilizovaný,“ prezradil pre MY člen výkonného výboru klubu Dušan Strieborný.

MFK Spartak Hriňová

Podpolianskym futbalistom z Hriňovej patrí po jeseni 11. priečka so ziskom 14 bodov.

„Prípravu na jarnú časť sme začali 10. januára prvým zoznamovacím tréningom po dlhšej dobe. Budeme sa schádzať dvakrát do týždňa plus odohráme jeden prípravný duel, prípadne pridáme ďalšiu tréningovú jednotku, aby to bolo tri razy v týždni,“ priblížil prezident klubu Miroslav Tršo. Spartak odohrá 5 maximálne 6 prípravných zápasov.

Podľa slov prezidenta klubu avizoval odchod zatiaľ jeden hráč – Marek Fridrich, ktorý bol v Hriňovej na hosťovaní zo Seliec. „Ešte stále to nemáme potvrdené. Marek sa presťahoval do Lučenca, takže si bude hľadať pôsobisko niekde tam v okolí,“ doplnil Tršo. Iné odchody z kádra trénera Miroslava Kuchárku zatiaľ zo Spartaka nehlásia.