Punch Precision Detva hľadá miesta, kde môže ušetriť

O cene za plyn naďalej rokujú.

DETVA. Spoločnosť Punch Precision Detva neplánuje pre vysoké ceny energií prepúšťať svojich zamestnancov. V stanovisku spoločnosti to pre TASR uviedol Gejza Póša z Punch Campus.

Spoločnosť koncom minulého roku vyrokovala ceny za energie na tento rok. Za elektriku je to 375 eur za megawatthodinu (MWh), vlani to bolo 153 eur. Za plyn majú za sumu 157 eur, vlani to však bolo 54 eur za MWh.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Problémom je, že množstvo plynu za uvedenú cenu máme iba na prvý štvrťrok, takže musíme ďalej rokovať s naším dodávateľom," podotkol Póša.

Dané fixné ceny umožňujú spoločnosti podľa neho rokovať a žiadať kompenzáciu. "Tá však zďaleka neprekryje celkové zvýšenie našich vstupných nákladov. Musíme tak nájsť miesta, kde je možné šetriť," doplnil.

Práca zamestnancov z domu by faktúry za energie podľa jeho slov znížila minimálne, o zavedení systému celoplošne ani neuvažujú. "Dúfajme, že táto situácia sa nebude prehlbovať. Naopak, dúfame, že v aktuálnom roku sa dočkáme zlepšenia," uzavrel Póša.

Punch Precision Detva je dcérskou firmou belgickej firmy Punch Corporation NV. Skupina sa zaoberá vývojom a výrobou automatických prevodoviek. V Detve sídli spoločnosť od roku 2019.