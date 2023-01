Prestupové šumy: Zvolen má enormný záujem o jedného hráča, ostane Duda v Kováčovej?

Nazreli sme do kuchyne Zvolena, Kováčovej a Detvy.

MFK Zvolen a René Duda. (Zdroj: koláž MY (zdroj foto: fb MFK Zvolen photo a Milan Černák))

ZVOLEN, KOVÁČOVÁ, DETVA. Futbalové kluby sa už preberajú zo zimnej letargie a začínajú sa sústrediť na jarnú časť prebiehajúcej sezóny 2022/2023. Postupne budeme mapovať aktuálne dianie v jednotlivých kluboch z regiónu. Zameriame sa aj na prestupové šumy.

Začíname v troch kluboch, ktoré pôsobia v najvyšších ligách. MFK Zvolen, ŠK Prameň Kováčová (Majstrovstvá regiónu Stred – IV. liga) a MFK Detva (V. liga skupina Juh).

MFK Zvolen

Zvolenčania sa spoločne začnú pripravovať na jarnú časť počas posledného januárového týždňa. „Vychádza, že budeme mať v týždni 3 stretnutia plus zápas, zatiaľ máme naplánovaných 7 prípravných stretnutí,“ povedal pre MY tréner zvolenských futbalistov Dušan Tóth.

Fanúšikov však najviac zaujímajú zmeny v kádri. Zvolen mal pomerne vydarenú jar, keď mu zatiaľ patrí štvrtá priečka so ziskom 26 bodov, na druhé Krásno nad Kysucou stráca len 3 body, na lídra z Makova však až jedenásť. Vedenie MFK sa však pred sezónou netajilo postupovými ambíciami.

Ďalej sa okrem iného dočítate: o akého hráča majú Zvolenčania enormný záujem,

čo odpovedal tréner Tóth na otázku či ostane vo Zvolene obranný pilier Ján Nosko,

koľko hráčov odíde pred jarnou časťou z Kováčovej,

či ostane René Duda v Kováčovej,

od ktorých klubov má hviezda Kováčovej ponuky

či poškuľujú v Kováčovej po posilách,

kým doplní káder pred jarnou časťou Detva

Podľa slov trénera Tótha by k pár zmenám v kádri pred jarnou časťou prísť malo, ale má ich byť minimum. „Ak nerátame, že niektorí dorastenci by mali s nami začať prípravu, prísť by malo k dvom až trom zmenám,“ povedal pomerne záhadne.