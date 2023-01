Snažil sa hrať ako Kaká, na Pliešovce spomína veľmi rád, teraz pomáha Látkam postúpiť vyššie

Hosťom v rubrike Športové naj bol futbalista Dominik Kudlík.

Dominik Kudlík (v zelenom) v drese Látok a so svojou manželkou na legendárnom štadióne San Siro. (Zdroj: koláž MY (zdroj foto: Anton Trebuľa - Kečkár a archív D. Kudlíka))

ZVOLEN. Pre futbalových fanúšikov v regióne určite nie je neznámym hráčom. Útočník, ktorý sa však občas objavuje aj v zálohe, obliekal dresy viacerých tímov z regiónu. Najdlhšie pôsobil v Kováčovej a Pliešovciach. Aktuálne hráva 33-ročný Dominik Kudlík za lídra oblastnej súťaže z Látok.

Futbal hrával aj jeho otec

K futbalu nemal ďaleko, priviedol ho k tejto hre otec. „Od malička som sa chodil pozerať na jeho zápasy, či to bolo v drese Zvolena, kde vybojovali druhú ligu, alebo na zápasy malého futbalu, kde hrával za Javanku, ktorá v tom čase nemala konkurenciu. Nebolo teda pochýb o tom, že určite sa budem chcieť venovať futbalu aj ja a v podstate od svojich šiestich rokov som ho začal aj hrávať,“ prezradil Dominik Kudlík.

V žiackych a dorasteneckých časoch prevažnú časť kariéry strávil v drese Zvolena, ku koncu mládežníckych kategórií skúsil aj druhú ligu v drese Rimavskej Soboty. Do mužského futbalu vstúpil v drese Kováčovej.

Kováčová vstupenkou do mužského futbalu, nedá dopustiť na Pliešovce

„Seniorské súťaže som začal hrávať v Kováčovej, kde ma oslovil Laco Páleník. Odohral som tam niekoľko pekných sezón. Bola to moja vstupná brána do veľkého futbalu u mužov. Pomedzi to som mal aj hosťovania v Hriňovej a Pliešovciach, ale to len na pol sezónu,“ zaspomínal si na svoje začiatky v mužskom futbale.

Po pár rokoch v Kováčovej prišiel prestup do Pliešoviec. „Poznal som tam veľa chalanov a aj ľudí okolo futbalu, keďže som tam už predtým pôsobil na hosťovanie. Na pôsobenie v Tatrane spomínal veľmi rád. Sú tam ľudia, ktorí dávajú do futbalu všetko. Možno dakedy v budúcnosti sa naše cesty ešte spoja, uvidíme,“ prezradil s úsmevom.

A aj keď sa v Pliešovciach Kudlíkovi darilo, sám požiadal šéfa Tatrana Petra Sýkoru o prestup. „Hlavným dôvodom požiadania o prestup, bolo narodenie syna, navyše som mal aj veľa roboty okolo domu, takže by som sa nemohol zodpovedne venovať príprave, tréningom a samozrejme aj cestovania, je v tejto súťaži viac,“ vysvetlil 33-ročný útočník.

Z Ostrej Lúky cez Vígľaš až do Látok

Prišlo teda pôsobenie v najvyššej oblastnej súťaži. „Prestup na Ostrú Lúku mi v tomto smere maximálne vyhovoval. Je tam skvelá partia, čo sa v podstate odzrkadlilo aj na výsledkoch počas celej jesene 2021. Na jar som sa nechal prehovoriť na hosťovanie do Vígľaša. Pôsobenie v MFK Vígľaš-Pstruša však nebolo asi to najlepšie, na čo budem spomínať. Ale malo to aj svoje pozitíva, spoznal som opäť veľa nových ľudí,“ priblížil.