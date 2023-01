Videoanalytik HKM Zvolen: Hráči vidia, čo majú a nemajú robiť už aj medzi tretinami

Bývalý hráč Jaroslav Török hovorí o práci videoanalytika.

ZVOLEN. Zvolenskí hokejisti zakončili rok 2022 na druhom mieste tabuľky so ziskom 59 bodov, pričom na vedúci Slovan strácali len jeden bodík.

Aj keď momentálne tím Petra Oremusa sužujú zranenia a výpadky viacerých hráčov, tím sa dokázal zomknúť a pod Pustým hradom funguje všetko ako má.

Nemalú zásluhu má na tom nepochybne člen realizačného tímu - videoanalytik HKM Zvolen Jaroslav Török.

Ešte pred Vianocami sme vám priniesli veľký rozhovor o jeho úspešnej hráčskej kariére, teraz sme prebrali jeho aktuálnu prácu, vďaka ktorej posúva hru mužstva, ale i jednotlivcov vpred.

Zvolen sa v prebiehajúcej sezóne pohyboval prevažne na vrchných priečkach, počas druhej reprezentačnej prestávky bol lídrom ligy, rok 2022 zakončil na 2. mieste. Ako by ste zhodnotili prvú polovicu sezóny z vašej pozície videoanalytika?

Dobre sa to počúva. Samozrejme, každý tréner by chcel byť so svojim mužstvom v čele ligy. Máme pokoj pre našu trénerskú prácu, ale vždy je čo robiť a na čom pracovať.

S Petrom Oremusom a Andrejom Kmečom máme skvelú spoluprácu, analyzujeme každý jeden detail, sme pripravení na všetko a tento výsledok je len čerešnička na torte. Vieme, kde ešte máme medzery, ale aj kde prevládajú pozitíva. Snažíme sa chlapcom ukázať chyby, ktoré robia, aby sa posúvali vpred a nestávali sa nám v ďalších zápasoch.

Videoanalýza je v tomto prípade veľmi podstatná, ale hlavne v juniorskom a už aj v dorasteneckom veku treba hráčov vzdelávať pomocou videoukážok, aby prichádzali do A mužstva vedomostne na patričnej úrovni pripravení.

Ďalej sa okrem iného dočítate: čo všetko obnáša práca videoanalytika,

ktorý post v hokeji je najdôležitejší,

akým spôsobom pracuje počas ligových zápasov,

čo všetko musí riešiť pri prípadnej trénerskej výzve,

čím pomohol Marcinekovi či Huntebrinkerovi,

ktorý hráč počas majstrovskej sezóny vo veľkom využíval jeho služby,

ktorí hokejisti zo súčasného kádra k nemu chodia,

ako vidí hokejovú budúcnosť svojho syna Tomáša

Vo Zvolene ste videoanalytikom už piatu sezónu. Dá sa povedať, že ste sa v tejto činnosti našiel?

Baví ma to veľmi. Vo videoanalýzach idú tréneri do úplných detailov a ja sa im snažím v tom pomáhať. Hráči vidia, čo majú a nemajú robiť už aj medzi tretinami. Je to výborné z pohľadu napredovania jednotlivcov a aj celého mužstva.

Vysvetlite našim čitateľom, čo všetko obnáša vaša práca?