Matuška posúval svoje hranice, so sezónou je spokojný

Výkonnostná krivka zvolenského pretekára je na vzostupe.

ZVOLEN. Martin Matuška je pretekaniu oddaný telom aj dušou. Odkedy vstúpil na slovenskú motoristickú scénu pretekov automobilov do vrchu, tak sa neustále snaží robiť všetko na stodesať percent.

„Všetci, ktorí sa v tomto športe pohybujeme na Slovensku, to berieme naozaj vážne,“ tvrdí Zvolenčan, ktorý sa oktánovému diablovi upísal z presvedčenia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Celý život zasvätil motorizmu, ziskom titulu majstra Európy si splnil sen. Zomrel Miro Čiliak Čítajte

„Milujem tento svet plný „nadšených bláznov“. Boríme a snažíme sa posúvať hranice svoje aj nášho športu. Každý súťažný víkend spoločne snívame o desatinkách sekúnd, ktoré by sme ešte mohli pokoriť, a veríme, že to budeme práve my, ktorí sa postavíme na stupne víťazov. Nech si vraví kto chce a čo chce, je to o vášni. Bez nej by bol náš život smutne poloprázdny.“

Zásadná zmena monopostu

Ak sa obzrieme za práve skončenou slovenskou sezónou pretekov automobilov do vrchu (MSR PAV), tak je až neuveriteľné, ako silno turbulentná bola pre Martina Matušku. Zásadná zmena monopostu, technický kolaps uprostred sezóny a vydarený záver, korunovaný najlepším výsledkom doterajšej kariéry.

Zvolenčan veru potreboval pevné nervy a fúrik šťastia, aby toto všetko ustál. „Po vlaňajšom siedmom mieste v absolútnom poradí MSR som vedel, že som dosiahol výkonnostné maximum a ak sa chcem posunúť ďalej, tak musím zmeniť techniku,“ vysvetľuje Matuška.

„Vďaka monopostu Intech FŠ som sa posunul o level vyššie a veľmi som si na tú formulu zvykol. Obľúbil som si ju. Aj preto bolo lúčenie ťažšie. Naskytla sa však možnosť získať výkonnejší Tomis 99-04 a bolo potrebné konať. Samozrejme, s novou formulou prišli aj nové problémy. Musel som ju uspôsobiť na svoje rozmery a zvyknúť si na nový štýl jazdy. Nikdy som však nezapochyboval, že to bolo správne rozhodnutie.“

S novou technikou bolo logické pomýšľať aj na posun v absolútnom poradí MSR. „Veril som, že po úvodných víkendoch sa spolu rýchlo zžijeme a pravidelné umiestňovanie v prvej desiatke môže posunúť aj moje sezónne maximum,“ neskrýval nikdy presvedčenie Martin Matuška.

Hodnotenie jednotlivých pretekov

Úvodné preteky na Slovakia Ringu však ukázali, že všetko potrebuje svoj čas. „Prvý súťažný deň sezóny sa ukázal ako hľadanie brzdných bodov, iná práca s pneumatikami na novom monoposte a jednoducho povedané – zoznamovanie sa. V druhom súťažnom dni som skončil v absolútnom poradí na štvrtom mieste, čo bol pekný základ pre sezónu, no viezol som si domov veľa domácich úloh. Čakali nás však preteky na domácej Ostrej Lúke a veril som, že tam na výsledky z ringu nadviažeme.“

Lenže doma nikto nie je prorokom a ani Zvolenčan Matuška to nemal ľahké. „Atmosféra bola fantastická. To, že nás prišli povzbudiť mnohí fanúšikovia, ma nesmierne motivovalo a nabíjalo energiou. Veľmi im za to ďakujem. Po technickej stránke som sa však na Ostrej Lúke vytrápil. Neposlúchala spojka a hoci som sa dostal na úroveň časov z minulej sezóny, tak s novou formulou som chcel a mal byť rýchlejší. Preteky skončili umiestnením v absolútnej desiatke, ale spokojný som nebol. Pozitívom bolo, že som začal Tomisa už viac cítiť a „začali sme si tykať“.“

Tretím podnikom sezóny MSR 2022 boli Matuškom obľúbené Oždianske serpentíny. „Vždy som do Oždian chodil rád a veril som, že trať bude novej formule sedieť. Prerazený blok motora už v úvode víkendu však znamenal koniec! Neskôr sa ukázalo, že práve stratené body z Oždian ma pripravili o vyššie umiestnenie v konečnom poradí šampionátu,“ smutne konštatuje Martin. „Vtedy sa mi takmer zrútil svet. Musel som sa z toho vyspať. Priatelia aj fanúšikovia boli však úžasní. Pomáhali mi s hľadaním nového motora a ich snaha bola priam dojímavá. Nikdy na to nezabudnem. Akýmsi zázrakom sa mi podarilo pozháňať motor, vyskladať ho a už na Jankovom vŕšku som sa znova mohol postaviť na štart.“

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Pálffy strelil v jeho výstroji hetrik, zranenie ho pripravilo o zlato z Göteborgu Čítajte

Bánovský Jankov vŕšok otváral druhú polovicu sezóny MSR PAV a Matuška doslova vstal z popola ako bájny Fénix. „Začal som veľmi opatrne a stále som počúval každý zvuk motora. Zrýchľoval som len pomaly. Našťastie, všetko fungovalo a v silnej konkurencii sa mi podarilo znova sa umiestniť v prvej desiatke najrýchlejších vozidiel na trati. Nesmiernou poctou pre mňa bolo, keď môj výkon bol ocenený pohárom primátorky mesta. Je to azda najkrajší pohár, aký som doteraz dostal, a veľmi si to vážim,“ pokorne priznáva obľúbený pretekár zo Zvolena.

Jankov vŕšok dobil Matuškove baterky a na nasledujúcom podujatí na Kysuciach, v Novej Bystrici, dokázal Martin Matuška vyjazdiť svoj doteraz najlepší výsledok v kariére! „Rýchla trať s prudkým stúpaním dala mojej formule príležitosť predviesť svoj potenciál. Chvíľami nás síce strašil dážď, no nakoniec do seba všetko zapadlo a v priebehu druhého súťažného dňa som vyjazdil body za druhé miesto v absolútnom poradí. Bola to nádherná satisfakcia za trápenia, ktoré som musel prekonať v polovici sezóny,“ usmieva sa spokojný Zvolenčan. Aj vďaka tomuto výsledku stále existovala nádej na zlepšenie poradia v konečnom hodnotení.

Finále a celkové siedme miesto

Finále sezóny sa jazdilo nad čarovnou Kremnicou. „Moje očakávania splnili už úvodné sobotňajšie tréningy, kedy som vyjazdil štvrtý, respektíve tretí najlepší čas v MSR. Ak by som mal trošku „dlhšiu“ prevodovku, tak by to bolo dokonalé,“ obzerá sa za priebehom pretekov v Kremnici Maťo Matuška, ktorý počas záverečného víkendu sezóny MSR PAV vyjazdil dva výsledky v najlepšej päťke a potvrdil výkonnosť svoju aj svojho Tomisu 99/4.

„Boli to tesné výsledky, no som spokojný s bodmi, ktoré ma vrátili na konečnú siedmu priečku v šampionáte. Škoda tých Oždian, ale aj to patrí k športu. V práve skončenej sezóne som sa znova veľmi veľa naučil a posunul. Potvrdilo sa, že rozhodnutie prejsť na novú techniku bolo správne a formula má potrebný potenciál. Výsledok, ktorý sa mi podaril, je spoločným dielom všetkých, ktorí mi tento rok pomáhali a držali palce.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Legendy pokrstili pukmi novú knihu k 90. výročiu hokeja vo Zvolene Čítajte

Ďakujem svojej rodine, partnerom, kamarátom za ich podporu. Bez nich by to naozaj bolo veľmi ťažké. Zabudnúť, samozrejme, nemôžem na usporiadateľov, ktorí aj v tejto ťažkej dobe dokážu pripraviť krásne podujatia. Vďaka im za to! Veľké ďakujem patrí všetkým fanúšikom, ktorí fandili nielen mne, ale aj nášmu športu. Boli ste úžasní a dobíjali ste nás energiou.

Už sa teším na naše stretnutia v nasledujúcej sezóne,“ dodáva Martin Matuška, ktorý v sezóne MSR PAV 2022 obsadil v absolútnom hodnotení siedme miesto, no zároveň prvé miesto v triede D/E2-2000 a v medzinárodných majstrovstvách Slovenska (MMSR PAV) skončil v kategórii II. na treťom mieste aj napriek tomu, že neštartoval na podujatiach mimo Slovenska.