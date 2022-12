Talent zdedil po otcovi, vynikal medzi mládežníkmi. Mrzí ho, že neskúsil profesionálny futbal

Hosťom v rubrike Športové naj bol futbalista Marek Borgoň.

ZVOLEN. Pochádza z futbalovej rodiny, takže nečudo, že sa na najpopulárnejší šport na svete dal aj on. Jeho starý otec Július bol dlhoročným vedúcim mužstva v štruktúrach MFK Zvolen.

A práve Július nainfinkoval aj svojho syna Mariána, ktorý mal za sebou úspešnú kariéru, keď si zahral aj najvyššiu slovenskú súťaž. Reč je samozrejme o rodine Borgoňovcov. V šľapajách starého otca a otca pokračuje aj Marek, v súčasnosti 28-ročný hráč šiestoligovej Hriňovej.

Marek Borgoň robil prvé futbalové kroky vo Zvolene, ako inak, keďže tu pôsobil aj jeho starý otec a aj otec. „K futbalu ma smerovali od malička, keďže môj ocino dlhé roky hrával futbal profesionálne. Vždy som sa na neho pozeral s obdivom a chcel som byť takým futbalistom ako on,“ prezradil Marek Borgoň.

Starkému vďačí za veľa, mládežnícke úspechy

No pokračovateľ tejto futbalovej dynastie však vie, že keby nebolo starkého, tak by futbal určite nehral. „Starký ma od malička vozil na každý tréning, zápas, turnaj. Venoval mi všetok svoj voľný čas, bez neho by som futbal určite nehral, patrí mu za to veľká vďaka,“ vyznal sa v úvode rodák spod Pustého hradu.

Ako sám hovorí, na žiacke časy spomína veľmi rád. „Boli sme super partia, stal som sa najlepším strelcom tretej lgy mladšách žiakov pod vedením trénera Ernesta Peterkeho mi to fakt sypalo,“ usmial sa.

Borgoň veľmi rád spomína aj na posledné dva roky v staršom doraste. „Prvú sezónu pod vedením trénerov Petra Jodasa a Romana Bibu sme neprehrali 20 kôl, postup do druhej doratseneckej ligy nám ušiel len o dva body. Nasledujúca sezóna bola ešte úspešnejšia, pod vedením trénera Petra Lihana sme súťaž vyhrali. Jediná škoda bola, že to bol môj posledný rok v doraste a v nasledujúcom ročníku som už prešiel k mužom,“ povedal Marek Borgoň.

V mužskom futbale sa výraznejšie nepresadil

Úvodné kroky v mužskom futbale mal spočiatku rozpačité. „Kým si človek zvykol na mužský futbal, trošku mi to trvalo,“ netajil a pokračoval, „Najkrajšie spomienky mám určite na OŠK Lieskovec, kde som odohral viac sezón, bolo to moje najlepšie obdobie, kde sme pod vedením trénera Lihana skončili na treťom mieste, vtedy sme tam hrali partia chalanov zo zvolenského dorastu,“ priblížil.

V uplynulej sezóne pôsobil Marek Borgoň v MFK Vígľaš-Pstruša. Tento tím sa poriadne posilnil, nahlas hovoril o vysokých ambíciách a postupe do regionálnych súťaží, ale realita bola iná.