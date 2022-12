V Krupine odovzdali tento rok už druhú atletickú dráhu

Vznikla medzi dvomi základnými školami.

KRUPINA. Už druhú atletickú dráhu dokončili tento rok v Krupine. Vznikla medzi dvomi mestskými základnými školami v centre mesta. Slúžiť bude nielen tamojším žiakom, využívať ju budú aj študenti neďalekých dvoch stredných škôl a tiež verejnosť.

"V lete sme odovzdali vynovený futbalový štadión so 400-metrovým tartanovým oválom so šiestimi bežeckými dráhami a sektormi pre technické atletické disciplíny a dnes dávame do užívania ďalšiu atletickú plochu so štyrmi bežeckými dráhami a sektormi pre skok do diaľky, trojskok, skok do výšky a vrh guľou," povedal TASR primátor Krupiny Radoslav Vazan.

Mesto, dodal, sa tento rok sústredilo práve na investície do športu. "Je to aj zásluha zamestnancov mestského úradu, oddelenia projektového manažmentu, ktorí intenzívne pracovali na tom, aby boli tieto projekty úspešné," konštatoval.

Mesto využilo v plnej miere možnosť získania finančného príspevku z Fondu na podporu športu. Príspevok dosiahol takmer 261-tisíc eur. Ďalších takmer 161-tisíc získalo mesto aj od Banskobystrického samosprávneho kraja a celý projekt do výšky viac ako 635-tisíc eur dofinancovala samospráva.

Štvordráhový bežecký ovál medzi základnými školami má dĺžku 250 metrov a 130-metrovú rovinku. V strede je tiež viacúčelové ihrisko s umelým povrchom pre volejbal, basketbal, hádzanú, malý futbal a tenis. V záujme ochrany majetku a predchádzaniu vandalizmu mesto v areáli vybudovalo aj kamerový systém s prenosom na mestskú políciu.