Na zraz prišiel s dobrými pocitmi: Na MS sa veľmi teším, hovorí útočník Dvorský

Slovenská reprezentácia do 20 rokov sa rozložila vo Zvolene.

Dalibor Dvorský odpovedá na otázky novinárov na minikempe slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov vo Zvolene (Zdroj: Stanislav Černák)

ZVOLEN. Pod Pustým hradom sa v úvode nového týždňa rozložila slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov na minikempe pred svetovým šampionátov juniorov, ktorý sa uskutoční v Kanade od 26. decembra do 5. januára 2023.

Mladí Slováci sa predstavia v B skupine, kde si skrížia hokejky s USA, Fínskom, Švajčiarskom a Lotyšskom.

Na minikempe vo Zvolene budú mať tréneri k dispozícii 14 korčuliarov a dvoch brankárov. „Záverečný kemp sa začne v zámorí 16. decembra, odohráme aj dve prípravné stretnutia a začneme sa pripravovať na šampionát,“ prezradil pred novinármi hlavný tréner slovenských mladíkov Ivan Feneš.

Očakávania pred šampionátom sú pomerne vysoké, čo potvrdil aj Ivan Feneš. „Ambície budú vysoké, máme očakávania, ktoré chceme naplniť,“ doplnil.

Zvolenčan Dvorský hodnotí svoju sezónu pozitívne

Členom tohto výberu je aj Dalibor Dvorský, ktorý pravidelne nastupuje v tejto sezóne v druhej švédskej lige za AIK Štokholm a spoločne s hráčmi, ktorí pôsobia v zámorí na čele s Mešárom či Nemcom, by mal patriť k ťahúňom reprezentačného výberu trénera Feneša.

V októbri sa mu veľmi darilo, keď bodoval v každom zápase. „Momentálne to neplatí, ale uvidíme, či bude po Novom roku. Hrám celkom veľa a stabilne medzi mužmi, snažím sa každý zápas odovzdať maximum, aj keď bodovo by to mohlo byť ešte lepšie. Musím iba strieľať na bránu a verím, že body potom prídu, ale celkovo svoju hru hodnotím pozitívne,“ netajil.