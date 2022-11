Patrik Marcinek o prelomovej sezóne, reprezentačnom debute, či desiatke na Slovane

Patrik Marcinek je aktuálne druhým najlepším strelcom HKM Zvolen.

Patrik Marcinek (Zdroj: koláž MY (zdroj foto: HKM Zvolen, TASR))

ZVOLEN. Prvá tretina aktuálnej hokejovej sezóny 2022/2023 dokázala už čo to napovedať o jednotlivých mužstvách a ich hráčoch. V tíme HKM Zvolen sa mimoriadne darí 24-ročnému útočníkovi Patrikovi Marcinekovi.

Odchovanec Zvolena prežíva svoju doteraz najlepšiu sezónu a je nenápadným lídrom „rytierov“. Dlho bol najlepším strelcom zverencov trénera Petra Oremusa. A to nesmieme zabúdať na to, že bol členom štvrtej formácie. Triu Csányi – Viedenský – Marcinek sa darilo tak, že boli najproduktívnejším štvrtým útokom celej ligy.

Výkony tohto mladého hokejistu si všimli aj reprezentační tréneri, keď ho nominovali na Nemecký pohár. Pre skromného pracanta spod Pustého hradu by toto mohla byť prelomová sezóna.

Pikoškou je, že si Marcinek vylepšil svoje gólové maximum v základnej časti už po 19 dueloch, keď ich streli zatiaľ 7 (v uplynulých dvoch sezónach dosiahol zhodne po 4 góly v 44 dueloch).

Patrik Marcinek sa popri hokeju venuje aj vysokoškolskému štúdiu, kde má pred sebou posledný ročník. S držiteľom striebornej medaily z poslednej zimnej univerziády sme prebrali jeho úspešný štart do tejto sezóny, vysokú prehru Zvolena na Slovane, ale aj seniorskú reprezentačnú premiéru.

Dlho ste boli najlepším strelcom Zvolena v tejto sezóne, aktuálne má len o gól viac Deven Sideroff. Zmenili ste niečo v letnej príprave alebo čím si to vysvetľujete, že vám to tam tak padá?

Letná príprava bola rovnaká ako pred dvoma rokmi a takisto aj ako vlani, absolvovali sme ju s naším kondičným trénerom Rišom Pinkom, takže tam sa nezmenilo nič.

No, po tréningoch som pridal viac streľby. Viac som začal spolupracovať aj s našim video analytikom Jarom Törökom, pozerali sme šance, ktoré som mal, potom sme rozoberali, kde som mal svoje pokusy umiestniť brankárovi. Zaoberali sme sa takýmito maličkosťami, takže aj to sa určite podpísalo pod to, že sa mi strelecky celkom darí.

Čiže bolo to cielené, že ste sa zamerali na zlepšenie vašej efektivity?

Jasné.

Ďalej sa okrem iného dočítate: v ktorom útoku sa cíti najlepšie,

ako hodnotí prvú štvrtinu sezóny z pohľadu HKM Zzvolen,

prečo sa Zvolenu nedarí na ihriskách súperov,

či v kabíne rezonoval príchod brankára Patersona

čo je pre neho zatiaľ najpozitívnejší a najnegatívnejší zážitok sezóny,

ako vníma svoj reprezentačný debut,

čo povedal o trénerovi Ramsaym,

koľko ho stál reprezentačný debut,

či sa dá aktuálna partia HKM Zvolen porovnať s tou majstrovskou,

ako zapadli do tímu legionári,

kam podľa neho môže Zvolen dokráčať

Gro sezóny ste odohrali vo štvrtej formácii s Viedenským a Csányim, boli ste najproduktívnejším štvrtým útokom v lige, čo bolo receptom vášho úspechu?

Určite to je aj tým, že sme si všetci traja sadli. Aj mimo ľadu, aj na ľade. Plnili sme, na čom sme sa dohodli, robili sme, čo sme mali, tak sa nám aj odrazil nejaký puk, pošťastilo sa a dali sme góly.

Tréner Oremus však vašu formáciu rozbil po Nemeckom pohári, nie je to škoda?

Určite je to škoda, ale musíme vedieť hrať s každým. Ja nemám problém s nikým, s kým som zatiaľ hral. Ale to, že nehráme spolu, je aj kvôli tomu, že sa nejakí chalani zranili. Uvidíme, aké ďalej bude mať tréner plány.