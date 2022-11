Celý život zasvätil motorizmu, ziskom titulu majstra Európy si splnil sen. Zomrel Miro Čiliak

Odišla legenda motoristického športu.

ZVOLEN. Dva dni pred Vianocami mal osláviť 65. narodeniny. Dožiť sa ich mu súdené nebolo. Jeho najbližším a priateľom ostali len oči pre plač. Po ťažkej chorobe zomrela v pondelok 21. novembra motoristická legenda Miroslav Čiliak.

Celý svoj život zasvätil rýchlym autám a motoristickému športu. Miro bol okrem aktívnej pretekárskej činnosti aj dlhoročným organizátorom pretekov automobilov do vrchu na Ostrej Lúke a spoluzakladateľom pretekov v Čiernom Balogu.

Čiliakovi bol daný motoristický šport do vienka. Od malička sa pohyboval v tomto prostredí. Nečudo, jeho otec pretekal na motorkách. Jemu ale učarovali štyri kolesá.

Miro Čiliak v kokpite monopostu Metalex MTX 1-06 v roku 2018. (zdroj: Jozef Pisch)

Čiliak bol mimoriadne úspešný jazdec

Miroslav Čiliak (22.12.1957 – 21.11.2022) Pretekárske vzory: Gilles Villeneuve, Ayrton Senna

Najobľúbenejšia trať: Šturec

Najväčšie úspechy: 1x majster Európy FIA HHCC category 5, 8 x majster Slovenska, 1x majster ČSFR v PAV a 1x v PAO, 2 x vicemajster ČSFR v PAO, v roku 1993 víťaz Castrol Cupu, 1x majster Rakúska v PAV, 1 x majster Zóny Strednej Európy historikov

„V začiatkoch mi pomohli rodičia. K tomuto športu ma však priviedli dve osoby - otec a známy pretekár Štefan Gubáni, u ktorého som ako tínedžer začal robiť mechanika,“ povedal začiatkom roka 2008 v našom rozhovore, ktorý sme robili pri príležitosti jeho 50. narodenín.

Od začiatku pretekárskej kariéry sa mu darilo. Za dva roky sa dostal do tímu ČSAO Žiar nad Hronom, kde dostal novú formulu. A odtiaľ putoval do československej reprezentácie.

Už ako reprezentant jazdil Pohár mieru a priateľstva, neskôr sa dostal do tímu Závadky nad Hronom, kde jazdil na monoposte, ktorý kúpil od legendárneho českého jazdca Jiřího Mičánka. Neskôr prešiel do tímu JRD Sebechleby. Výsledky mal celkom dobré, väčšinou sa umiestňoval do šiesteho miesta.

Po nežnej revolúcii založil klub Motorsport Avanti, mnohí si spomenú na jeho nezabudnuteľné žlté fordy (Sierru a Cosworth), na ktorých brázdil vo farbách tohto svojho klubu nielen slovenské kopce.

Čiliak bol mimoriadne úspešný, svojho času bol majstrom Československa v pretekoch automobilov do vrchu, ale aj na okruhoch. K tomu pridal ešte aj dva okruhové tituly vicemajstra ČSFR, v roku 1993 ovládol prestížny Castrol Cup, dokonca sa stal aj majstrom Rakúska. Netreba zabúdať ani na jeho niekoľko titulov majstra Slovenska.