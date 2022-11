Vo vojne ani múzy nesmú mlčať, pripomínajú z Víkendu atraktívneho divadla

Na festival sa vracajú aj hostia z Česka.

ZVOLEN. Dejiny dvadsiateho storočia v jednej školskej triede. Spolužiaci, ktorí v škole zažili vojnu i mier, spravodlivosť i bezprávie, radosť z oslobodenia i útlak.

Spolužiaci, ktorí sa ocitali na rôznych stranách barikád, každý z nich stál pred voľbou niekomu ublížiť a niekomu pomôcť. A každý z nich niekomu ublížil a niekomu pomohol.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

S inscenáciou, ktorá mapuje dejiny 20. storočia a sleduje osudy spolužiakov jednej triedy z dedinskej školy, pricestuje do Zvolena Divadlo Polárka z Brna. S predstavením „Naše třída“ v réžii Břetislava Rychlíka bude hosťom 34. Víkendu atraktívneho divadla.

Z predstavenia Naša trieda brnianskeho divadla Polárka. (zdroj: divadlopolarka.cz)

Je to jeden z najstarších a najväčších neštátnych festivalov so zameraním na alternatívnu kultúru a umenie. Základným kameňom je divadlo a popri ňom aj hudba, literatúra, film, diskusie či výstavy. Vznikol 17. novembra 1989 a étos toho dátumu si nesie so sebou už štvrťstoročie.

Víkend atraktívneho divadla sa tentoraz bude konať trochu netradične posledný novembrový víkend, ale ešte stále v novembri.

S oslavou narodenín kamarátov zo Stoky

„Dramaturgiu festivalu nám často určujú okolnosti, ale asi nikdy nie do takej miery, ako v tomto ročníku,“ hovorí zakladateľ a dramaturg festivalu Boris Kršňák.

Leitmotív 34. ročníka festivalu Vo vojne ani múzy nesmú mlčať reflektuje aktuálne dianie u nášho ukrajinského suseda.

„Robiť multižánrový festival a nereagovať na zverstvá ruských okupantov sa nedá, alebo aspoň my to nevieme. A tak aj úvodné predstavenie bratislavského súboru GUnaGU Dištanc prinesie síce očakávaný humor, ale aj ten sa bude diať v úkryte v pivnici,“ približuje podstatu absurdnej komédie o najvážnejších problémoch dneška.