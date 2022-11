Pohronské derby okorenili krásne góly aj bitky. Nebolo to nič osobné, hovorí Zvolenčan Sládok

Zápas medzi Zvolenom a Banskou Bystricou mal všetko, čo má kvalitné derby mať.

ZVOLEN. Rýchly útočný hokej, krásne góly, šarvátky, bitky, napätie, skvelá atmosféra a dokonca aj mexické vlny. Duel 17. kola medzi Zvolenom a Banskou Bystricou obsahoval všetko, čo má derby zápas mať.

Po reprezentačnej pauze pokračovala najvyššia hokejová súťaž 17. kolom, v ktorom sa pod Pustým hradom konalo druhé pohronské derby sezóny. Prvé v Banskej Bystrici vyhrali po predĺžení trápiaci sa „barani“. Zvolenčania mali súperovi čo vracať.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Jančová sa posunula o level vyššie, je v tíme s Robinsonovou. Uvidíme ju vo Svetovom pohári? Čítajte

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rahmovi návrat do Zvolena nevyšiel

Zvláštnu príchuť mal tento duel pre 36-ročného švédskeho brankára Robina Rahma, ktorý prišiel do Zvolena prvýkrát ako súper. Práve on bol jedným z hlavných strojcov majstrovského titulu HKM v roku 2021, v uplynulej sezóne sa tešil s týmto tímom z bronzu. Špeciálneho privítania sa ale od zvolenských fanúšikov nedočkal.

Apropó, fanúšikovia. Na zvolenskom zimáku sa ich zišlo viac než 3800 a konečne vytvorili skvelú atmosféru, najlepšiu v aktuálnej sezóne.

Robin Rahm sa vrátil do Zvolena v drese rivala z Banskej Bystrice. (zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Robin Rahm si zrejme svoj návrat na zvolenský štadión predstavoval úplne inak. V prvom dejstve bol domáci Zvolen lepším tímom a aj keď na úvodný Jedličkov gól dokázali Bystričania reagovať prakticky vzápätí Gaborom, do konca prvej sirény inkasoval Švéd v drese „baranov“ ešte dva razy.

Nádherný bol najmä druhý gól z hokejky Messnera. Kašlík pridal neskôr tretí gól, na ktorý mu pekne prihral kapitán Zuzin. V závere tretiny zaujala aj potýčka za bystrickou bránkou.

Tréner Banskej Bystrice Jendek poslal do druhej tretiny do bránkoviska Filipa Belányiho. HKM Zvolen pokračoval v tlaku, no hostia dokonale zaskočili Zvolenčanov a vrátili sa do zápasu.

Na zvrat zavelil v presilovke Výhonský, na 3:3 vyrovnával Urbánek, ktorého si nepokryl Peter Zuzin. „Vieme, že sa také veci nemôžu stávať, urobili sme dve chyby, bystrických hráčov sme nepokryli,“ okomentoval tento moment po zápase tréner Zvolenčanov Peter Oremus.

Ďalej sa okrem iného dočítate: ako to vyzerá so zranením Kašlíka,

čo bolo podľa trénera B. Bystrice zlomovým momentom zápasu a prečo cíti krivdu,

čo predchádzalo bitke Jozefa Sládoka s dvoma Bystričanmi,

ako Sládok okomentoval svoje dve bitky v zápase,

čo povedal o Sládokových bitkách tréner Zvolena Peter Oremus,

čo musia podľa Ďatelinku Bystričania prestať robiť, aby začali vyhrávať,

aké milé prekvapenie pripravili Zvolenčania po zápase Robinovi Rahmovi,

čo povedali o zápase tréneri Oremus s Jendekom a hráči Šiška so Sládokom

Zranenie Kašlíka, tréner Bystrice cítil krivdu

Čiernou škvrnou celého fantastického derby bolo zranenie Mateja Kašlíka v druhej tretine. Mladý útočník zviedol súboj o letiaci puk s jedným z bystrických hokejistov, ten však miesto puku trafil práve zvolenského hráča, ktorý sa dlho dvíhal z ľadu a držiac si rameno zo zápasu odstúpil.