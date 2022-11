Dúfam, že budeme mať kde trénovať, upozorňuje tréner Tóth a hodnotí jesennú časť Zvolena

Mám obavy o našu zimnú prípravu, dvíha varovný prst tréner Zvolena v rozhovore.

ZVOLEN. Zvolenský futbal sa pod vedením trénera Dušana Tótha postupne dvíha na nohy. Aj keď Zvolenu úvod sezóny z objektívnych príčin veľmi nevyšiel, s pribúdajúcimi kolami stúpala herná kvalita, čo sa prejavilo aj na výsledkoch mužstva.

MFK Zvolen napokon získal 26 bodov, v tabuľke mu po jesennej časti patrí 4. miesto, pričom na druhé Krásno nad Kysucou stráca len tri body. Po našom zhodnotení jesene, vám ponúkame aj pohľad toho najpovolanejšieho – trénera Zvolenčanov Dušana Tótha.

So zvolenským kormidelníkom sme detailne prebrali jesennú časť pod Pustým hradom. Dušana Tótha pritom stále škrie a mrzí prehra u lídra z Makova, ktorú nezvládol hlavný rozhodca. Taktiež vyslovil oprávnené obavy smerom k zimnej príprave.

Poďme sa detailnejšie pozrieť na jesennú časť MFK Zvolen. Na úvod prišla prehra 4:0 so Staškovom, vypadnutie zo Slovnaft Cupu po penaltách v Banskej Štiavnici a dve remízy s Bešeňovou a Krásnom....

Pred sezónou k nám prišli až piati noví hráči, všetko potrebovalo do seba zapadnúť. Chalani si museli na seba zvyknúť, predsa len, príprava nebola nejaká dlhá. Ďalším faktorom bolo zranenie kľúčového hráča Viktora Tótha počas prípravného zápasu. Aj od toho sa odvíjalo to, že sme v úvodných kolách nebodovali tak, ako sme chceli.

Neskôr ste s výnimkou zápasu v Stráňavách vyhrávali všetky zápasy. Kvalita mužstva sa neustále zvyšovala, ako by ste zhodnotili druhú polovicu jesennej časti?

V zápase v Stráňavách sme jednoznačne dominovali a prehrali sme po dvoch penaltách, ale aj taký je futbal. Nedali sme góly, tak sme nemohli vyhrať. Neskôr sa už prejavila súhra, začalo do seba všetko zapadať, pretože v úvode sme aj my tréneri hľadali optimálnu zostavu a skúšali rôzne alternatívy.

Mali sme a stále máme nabitý stred ihriska, tak sme sa snažili záložníkov viac rozhodiť po ihrisku. Myslím, že sa nám to vcelku podarilo. S pribúdajúcimi kolami stúpala aj výkonnosť jednotlivých hráčov.

Po jeseni patrí Zvolenu 4. priečka so ziskom 26 bodov, ale od druhého po 6. miesto je tabuľka riadne vyrovnaná. Vládne v tíme teda spokojnosť alebo ste chceli viac?

Chceli sme byť čo najvyššie, z tohto pohľadu môžeme byť spokojní, no mohlo to byť horšie aj lepšie. Myslím si, že máme dobrú východiskovú situáciu a bude len na nás ako to zvládneme v jarnej časti.

Z pohľadu Zvolena bol duelom jesene zápas proti Makovu. Vy sa nikdy nezvyknete vyjadrovať na adresu rozhodcov, no po prehre v Makove ste si nedávali servítku pred ústa. Podľa vás hlavný arbiter nezvládal základné veci. Stojíte si za týmto tvrdením aj s odstupom času?