Do kúpeľov v Sliači vkročili viacerí králi, jeden sa nesmel dotknúť zeme

Prvý kúpeľný hotel postavili pred 210 rokmi.

Bol posledným kráľom, ktorý zavítal do sliačskych kúpeľov. Norodom Sihanuk sa narodil pred sto rokmi, zomrel pred desiatimi.

Životné osudy však zaviali do kúpeľov v strede Slovenska viacerých panovníkov a šľachticov aj storočia predtým.

Začneme od konca; kráľom, ktorý sa pri chôdzi kúpeľmi nesmel dotknúť zeme.

Politická kariéra kambodžského kráľa Norodoma Sihanuka bola poznačená lavírovaním medzi veľmocami, ktoré mali záujem o ovládnutie jeho kráľovstva hospodársky i ideologicky.

So socialistickým Československom a jeho vedením mal dobré vzťahy. Prvýkrát ho navštívil v roku 1956, keď ho vraj uchvátilo vystúpenie SĽUK-u, a to až do tej miery, že sa zamiloval do tanečnice Hedy Melicherovej.

Čo si prečítate Ktorý hotel v sliačskych kúpeľoch postavili ako prvý,

ktorý kráľ prvý vyskúšal liečivú vodu z tamojších termálnych prameňov,

kto z kráľovského rodu vyvolal v sliačskych kúpeľoch najväčší rozruch,

kto tam počas pobytu minul pol milióna korún,

ktorá šľachtická rodina zanechala v kúpeľoch trvalú spomienku v podobe sakrálnej, stavby,

komu vďačí kúpeľný park za svoju pôsobivú podobu.

Nevedno, čo na to jeho manželky, ktorých mal šesť, ale na miesto prvej dámy sa vyšvihla Monique, dcéra Kambodžanky a francúzskeho bankára.

Sprevádzala ho pri druhej oficiálnej návšteve, keď prenocoval v noci na 24. novembra 1960 v kúpeľoch Sliač.

„Sprevádzala ho manželka, niekoľko ministrov, telesná stráž, služobníctvo, ale aj tanečný súbor, ktorý však v Sliači nevystúpil,“ zalistoval v poznámkach sliačsky kronikár Emil Šimončík.