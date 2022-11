Poslanecké kreslo jej uniklo o tri hlasy: Nie je hanba zdvihnúť zo zeme smeť a hodiť ju do koša

Rozhovor s mladou ochrankyňou prírody, ktorá sa rozhodla kandidovať do mestského zastupiteľstva.

ZVOLEN. Záleží jej na budúcnosti našej planéty. Hoci má len 21 rokov, je už známou tvárou, bojujúcou za čistotu prírody. Pred štyrmi rokmi založila v tom čase študentskú iniciatívu Očami prírody.

V nedávnych komunálnych voľbách 21-ročná Zvolenčanka Denisa Záchenská kandidovala do mestského zastupiteľstva. Poslanecké kreslo jej uniklo o tri hlasy, čo bol najtesnejší rozdiel v celom Zvolene.

Mladá aktivistka si z toho ťažkú hlavu nerobí. Vyhrnula si rukávy a pokračuje vo svojej činnosti aj ďalej. Chce, aby bol Zvolen zelenším mestom, v ktorom sa dobre žije, a ako sama hovorí, pri ochrane životného prostredia je najdôležitejšia spolupráca a prevencia.

Aj preto prednáša na školách, organizuje verejné upratovania, podáva návrhy na výsadbu zelene v meste, ale tým to zďaleka nekončí. Mnoho jej rovesníkov ešte nemá poňatia, čo chce v živote robiť. To však nie je jej prípad.

Denisa Záchenská študuje forenznú a kriminalistickú environmentalistiku na Technickej univerzite vo Zvolene, v budúcnosti by chcela pomáhať ľuďom v tejto oblasti aj na právnej úrovni.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať do mestského zastupiteľstva?

Ako aktivistka som často narážala na rôzne prekážky, ktoré som nie vždy vedela riešiť, alebo som nevedela, na koho sa obrátiť. Chcela som byť súčasťou oficiálneho diania v meste a byť akousi zelenou spojkou pre tých, ktorí majú podobné problémy. Chcela som z oficiálnej stránky pomáhať mestu so životným prostredím a jeho ochranou či starostlivosťou.

Aj ste si zisťovali, čo to všetko prináša, keby vás zvolili?

Áno. Bolo mi jasné, že veľa záleží aj na tom, kto sa do zastupiteľstva dostane. Darmo si do programu niečo napíšete a budete za to bojovať, keď vám to ostatní neschvália. V našom programe však boli body, ktoré sú dôležité pre prežitie nás všetkých. Ak by bol niekto proti, to by ma veľmi prekvapilo, aj keď určite by niekto bol (smiech).

Ďalej sa okrem iného dočítate: Či uvažuje o kandidatúre v nasledujúcich voľbách

Ako vznikla jej spolupráca s iniciatívou Zvolen nás spája

Ako by sa mal Zvolen pripraviť na klimatickú krízu

Aká nemilá skúsenosť stála za vznikom jejiniciatívy Očami prírody

Kde všade chodia zbierať odpadky a čistiť verejné plochy

Ako často treba čistiť verejné plochy

Ktorá časť vo Zvolene je na tom najhoršie a je takmer stratený prípad

Aký je rekord v množstve vyzbieraných odpadkov

Aké bizarnosti našli pri čistení verejných priestranstiev

Aké má reakcie od ľudí na činnosti, ktoré robia v Očami prírody

Či má pocit, že sa zlepšilo správanie ľudí k prírode

Čo ešte by malo urobiť mesto, poslanci a polícia pre zlepšenie ochrany životného prostredia

Prečo neboli počas Dušičiek na hlavnom cintoríne kontajnery na triedenie odpadu

Z čoho je milo prekvapená pri staršej generácii ľudí

Vo vašom prípade sa dá hovoriť o smole, keďže od zvolenia vám chýbali 3 hlasy. Ako to vnímate s odstupom času?

Mandát mi chýbať nebude, pretože to z mojej strany nikdy nebolo o víťazstve alebo prehre. Chcela som ešte viac pomôcť prírode a zapojiť sa do oficiálneho diania mesta. Aj napriek tomu, že to nevyšlo, tak 742 hlasov je vskutku obrovské číslo.