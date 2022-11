Jesenné hodnotenia: Kvalita Zvolena stúpala každým zápasom, Kováčová ožila návratom Dudu

Hodnotíme jesennú časť sezóny 2022/2023 v tímoch Zvolena, Kováčovej a Detvy.

MFK Zvolen a ŠK Prameň Kováčová (Zdroj: koláž MY (zdroj foto: fb MFK Zvolen photo a Milan Černák))

ZVOLEN, KOVÁČOVÁ, DETVA. Jesenná časť sezóny 2022/2023 je po 13. kolách už minulosťou a je čas na tradičné bilancovanie.

V úvodnej časti hodnotení a návratov k prvej časti aktuálneho ročníka sa zameriame na 3 tímy z nášho regiónu pôsobiace v dvoch ligách. MFK Zvolen a ŠK Prameň Kováčová, hrajúce Majstrovstvo regiónu Stred – IV. liga, a MFK Detva, ktorý je účastníkom V. ligy skupiny Juh.

MFK Zvolen

Jednotkou v našom regióne je podľa očakávania znovu-zrodený MFK Zvolen, ktorý bude zimovať na 4. mieste. Zverenci trénera Dušana Tótha získali za 8 výhier, 2 remízy a 3 prehry 26 bodov. Svojim súperom strelili 27 gólov a brankári Tatár s Vaníkom lovili loptu zo svojej siete dokopy 15-krát.

Zvolenčanom nevyšiel štart do nového ročníka. No treba objektívne priznať, že ich káder sa v úvode sezóny len zohrával. Prvý zápas prehrali v Staškove 0:4, prišli však dve remízy 2:2 s Bešeňovou a 0:0 s Krásnom nad Kysucou. Nasledovali tri víťazstvá, medzi inými aj v derby s Kováčovou. Rozbehnutý Zvolen však potom zastavila prehra 0:2 v Stráňavách.

Opäť však prišli štyri víťazstvá, postupne padli Žarnovica, Liptovská Štiavnica, Čadca a Kysucké Nové Mesto. Potom prišla prehra v zápase jesene s lídrom z Makova. A aj keď Zvolenčania neodohrali úplne najideálnejší duel, prehrať si rozhodne nezaslúžili.

A ako aj bez okolkov priznal tréner MFK Dušan Tóth, poškodil ich rozhodca, ktorý bol najslabším článkom na ihrisku. Škoda. V záverečnom stretnutí jesene vyhrali doma nad húževnatým Badínom.

Štvrté miesto je solídne, no Zvolen chcel istotne viac. Riaditeľ klubu vyhlásil ešte pred sezónou, že do dvoch rokov sa pod Pustým hradom chcú vrátiť do druhej ligy. Na jar budú mať vo Zvolene na čom pracovať.

Čo je však naozaj pozitívne, je herný prejav mužstva, radosť z futbalu a partia, aká sa pod Pustým hradom vytvorila okolo ťahúňov tímu – Noska, bratov Tóthovcov, Snitku a Greška.