Staronový primátor Vladimír Maňka má veľké plány, riešiť chce aj obchvat Zvolena

ZVOLEN. Do primátorského kresla sa vo Zvolene po rokoch vracia Vladimír Maňka, ktorý má veľké plány v oblasti ekológie, ale chce riešiť aj záležitosti, ktoré mesto trápia už niekoľko rokov, či už je to plaváreň alebo mestské kúpalisko.

Ako pre agentúru SITA uviedol staronový primátor, rokoval už aj s Dopravoprojektom o obchvate Zvolena a má alternatívu, ktorá by nešla v blízkosti Sliača a kúpele by nemuseli mať strach, že znehodnotí minerálne vody.

Maňku, ktorý kandidoval ako nezávislý kandidát, si Zvolenčania zvolili spomedzi šiestich kandidátov, pričom získal 7489 hlasov, čo je takmer 59,43 percenta.

„Som v pracovnej skupine mesta k udržateľnému mestskému rozvoju už dva a pol roka, takže mám presne prehľad, čo mesto potrebuje, vrátane priorít. Jeden veľký projekt je napríklad vytvorenie subjektu, kde by sme chceli zhodnocovať komunálny odpad, ktorý sa už nedá separovať. Vzniknutý substrát by mohol v budúcnosti nahradiť štiepku, ktorá sa v súčasnosti spaľuje vo zvolenskej teplárenskej spoločnosti v pomere 97 percent k trom percentám plynu,“ popísal víťaz volieb projekt, vďaka ktorému by nielen zhodnocovali komunálny odpad, ale dokázali by stabilizovať aj ceny tepla a ceny za likvidáciu a zber komunálneho odpadu.

Bariny a plaváreň s kúpaliskom

Plaváreň a kúpalisko patria tiež medzi Maňkove plány. „Ešte pred kampaňou som si dal robiť architektom svetlo-technickú štúdiu na Neresnicu, či to tam vyhovuje, pretože vedúci odboru životného prostredia okresného úradu povedal, že na Barinách nepovolí stavbu, lebo mu to neumožňuje zákon. Pre sídlisko Západ tam preto chceme urobiť zelenú oddychovú zónu, bežkársku dráhu so zasnežovaním v zime,“ objasnil s tým, že aj obyvatelia sídliska sa v rozhovoroch s ním k tomu ešte viac priklonili ako ku kúpalisku.

„Máme alternatívu, ktorá by nám vyvolala také investície zo štátneho rozpočtu, že by sme dokázali urobiť obchvat zámku za štátne peniaze, lebo by tam bola cesta prvej triedy poza zámok, nie popred, a mohli by sme tak zámok prepojiť s námestím,“ konkretizoval Maňka k obchvatu Zvolena a dodal, že tak ako iné projekty, aj tento môže presiahnuť volebné obdobie a zrejme aj presiahne. Pri svojich plánoch chce nastávajúci primátor využiť Fond obnovy aj eurofondy.

Mesto chce Maňka pripraviť aj na klimatické zmeny, ktoré Zvolenu prinášajú veľké problémy. „Máme štúdiu, ktorej výsledky ukazujú, že aj vo Zvolene už v roku 2025 budú problémy s horúčavami také, že to naozaj musíme riešiť. Dve oblasti Zvolena sú naozaj veľmi rizikové, a to je sídlisko Západ a centrum mesta. Chceme robiť preto aj vodozádržné opatrenia, zelené strachy, fotovoltaické panely a ísť touto cestou,“ popísal primátor.

Dokázali vyzliecť politické tričká

Práca primátora je podľa Maňku najnáročnejšia, akú vo svojom živote robil, a zaberie aj veľa času, preto kandidovať na túto funkciu nebolo pre neho ľahkým rozhodnutím.

„Nahovorili ma na to aj ľudia, o ktorých som si myslel, že nie sú na mojej strane. Nakoniec som sa dal nahovoriť a idem do toho naplno, aby sme urobili všetko pre to, aby sa mesto rozvíjalo, aby tu ľudia radi žili, pracovali a trávili voľný čas,“ dodal víťaz volieb vo Zvolene, ktorý už pôsobil ako poslanec Národnej rady SR, poslanec Európskeho parlamentu a tiež bol predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja.

„Nikdy som nemal väčšinu v mestskom zastupiteľstve, ale dokázali sme si nakoniec vyzliecť politické tričká a riešiť veci pre Zvolenčanov,“ dodal Maňka, ktorý verí, že to bude tak aj teraz a praje si, aby aj spolu s poslancami spoločne pracovali pre Zvolen.

Maňka vo Zvolene v komunálnych voľbách zvíťazil nad piatimi kandidátmi. Doterajšia primátorka mesta Lenka Balkovičová už na tento post nekandidovala, ale bola zvolená ako poslankyňa do mestského zastupiteľstva aj do zastupiteľstva BBSK.

