Futbalový servis: Zvolen otočil aj vďaka dvom penaltám. Prvá výhra Sliača, Krupina opäť bodovala

Všetko podstatné na jednom mieste od V. ligy po I. triedu. Nechýba ani regionálna jedenástka kola a osobnosť I. triedy.

Majstrovstvo regiónu Stred - IV. liga

Kováčová – L. Hrádok 5:0 (1:0)

Góly: 4. a 52. M. Vronský, 57.,62. a 70. R. Duda. R Konček, 165 divákov

Prameň: A. Tuček – M. Laurinc, T. Janeček (73. A. Bartoš), J. Slovák, M. Šuster, P. Paulovčík (63. M. Melišík), V. Bobor (73. A. Necpál), J. Hámorník (63. M. Macko), P. Majerčík (23. F. Fejerčák), R. Duda, M. Vronský

Kováčová privítala posledný celok tabuľky a od úvodu súpera zatlačila, z čoho pramenil úvodný gól Vronského zo 4. minúty. Kováčová si počas prvého polčasu vypracovala množstvo ďalších príležitostí, ale v prvom dejstve gólmana hostí už neprekonali. Hostia sa snažili behať s domácimi, včasne dostupovať hráčov a odolávať.

Cez prestávku dostali hráči v kabíne Prameňa nové pokyny, ktoré po zmene strán plnili do bodky a prinieslo to svoje ovocie. Kováčová bola neustále na lopte, L. Hrádok sa k hre takmer ani nedostal. Futbalisti Prameňa dobre kombinovali, vytvárali si šance a nútili súpera k chybám. A to sa postupne preukázalo aj na skóre. V 52. minúte pridal Vronský druhý gól, nielen svoj, ale aj Kováčovej. Potom úradoval René Duda, ktorý zaznamenal čistý hetrik a spečatil konečný výsledok na 5:0 pre domácich.

Zvolen – Badín 2:1 (1:1)

Góly: 32. a 54. G. Snitka (2 z 11m) – 18. Denis Urgela. R Matula, 126 divákov

Zvolen: R. Tatár – V. Tóth, S. Molnár, D. Kalmár (84. F. Sylvester), M. Bobok (81. J. Sudimak), P. Telúch, J. Nosko, G. Snitka, P. Solivajs, M. Muráň (46. D. Blahutiak), M. Starší (40. M. Konder)

Badín: J. Kučera – A. Medveď, B. Žilinec (46. R. Studený), Denis Urgela, M. Caban, H. Kollár, M. Bíreš, M. Pavlík (77. Andrej Urgela), P. Výlupok, J. Vician, R. Valent

Zvolenčania vedeli, že záverečný duel jesene nebude žiadnou prechádzkou ružovým sadom. Badín ma skúsených hráčov, silných na lopte a to potvrdili aj pod Pustým hradom. Od začiatku sa hral vyrovnaný duel. Badín využil v 18. minúte zaváhanie domácich. MFK prechádzal do útoku, ale Kalmár sa na súperovej polovici pokĺzol, a tak vznikol na ľavej strane priestor pre hostí, ktorí sa po peknej akcii z veľkého uhla dostali do vedenia vďaka Urgelovi.

Aj napriek nepriaznivému stavu sa opäť ukázala morálka mužstva. Zvolenčania sa nevzdali, zabojovali a duel dokázali otočiť vo svoj prospech. Trafili brvno, vypracovali si viacero dobrých príležitostí, ale zvrat v zápase priniesli až dve penalty. V oboch prípadoch došlo ku kontaktu v pokutovom území. Zodpovednosť na seba vzal pri prvom a aj pri druhom pokuse dobre hrajúci Gabriel Snitka, ktorý sa z bieleho bodu ani v jednom prípade nemýlil.

Viac z hry mali domáci hlavne v druhom polčase. Nutne potrebovali poisťujúci tretí gól, ale ten neprichádzal. Hostia boli silní na lopte, za stavu 2:1 sa Zvolen stiahol až príliš a začal sa spoliehať na brejky. K niektorým sa dostali, ale Kučeru v bráne hostí už neprekonali.

Optickú prevahu mali hostia, vypracovali si jednu veľmi dobrú príležitosť na vyrovnanie z pravej strany, ale brankár Tatár dobre vybehol a zmenšil strelecký uhol súperovmu hráčovi a jeho pokus šiel vedľa. Okrem tohto pokusu si výraznejšiu šancu na vyrovnanie nevypracovali a Zvolen tak v poslednom jesennom zápase bodoval naplno.