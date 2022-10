Vo Zvolene zatiaľ nevolil žiadny bezdomovec, v budove Mestského úradu nižšia účasť

Zmapovali sme situáciu vo zvolenskom volebnom okrsku číslo 5.

ZVOLEN. Vstupná hala budovy Mestského úradu vo Zvolene slúži počas spojených krajských a komunálnych ako volebný okrsok číslo 5. Do neho patria okrem obyvateľov príslušných spádovych oblastí aj ľudia bez domova.

Ľudia prichádzajú voliť po etapách. „Ráno bolo veľmi málo voličov, najväčší nával sme mali okolo 9:00 – 9:30 hod, neskôr chodili po jednom a dvoch,“ priblížila pre MY predsedníčka volebného okrsku číslo 5 Elena Janiczeková.

„Voľby prebiehajú veľmi dobre a pokojne, až sme prekvapení. Nestretli sme sa s ničím neprístojným,“ doplnila.

Na Mestskom úrade nevznikol ani žiadny chaos súvisiaci so spojenými voľbami. „Obávali sme sa, že to bude strašné, ale pomáhať nebolo treba. Ľudia si dávajú pozor, kto niečo nevie, tak sa opýta. Prípadne, keď vidíme, že je volič vo vyššom veku, tak ho upozorníme na to, koľko poslancov má zakrúžkovať a podobne,“ povedala predsedkyňa tohto volebného okrsku.

Volebná účasť v tomto okrsku približne okolo 15. hodiny nebola ktovieaká príkladná. Do tohto okrsku spadá okolo 1400 voličov.