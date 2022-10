Zvolenskú bežeckú ligu ukončilo najťažšie podujatie v okolí lesov Pustého hradu

Bežalo sa na dvoch tratiach, tá ťažšia merala 24 kilometrov.

ZVOLEN. Posledným podujatím 7.ročníka Zvolenskej bežeckej ligy bol druhý ročník Zvolenskej Grgalice. Bežalo sa na dvoch tratiach. Veľká Grgalica dala pretekárom poriadne zabrať. Bežalo sa na trati dlhej 24 km s prevýšením 780 m.

Štart bol pri Zimnom štadióne, trať pokračovala štrkovou cestou od Haputky do sedla drevený medveď, odtiaľ na Dolný hrad, potom na Horný hrad s návratom do sedla, ďalej pokračovala do sedla pod Veľkým vrchom, po zelenej značke do sedla Vráta, lesnou a poľnou cestou do Ostrej Lúky, potom po Barborskej ceste smerom na Zvolen a v najvyššom mieste starou lesnou cestou do sedla Vráta.

Ďalej po štrkovej ceste do Hrabín a asfaltkou k rázcestiu pod sedlom, opäť asfaltkou späť do sedla drevený medveď , štrkovou cestou na Haputku a do cieľa k zimnému štadiónu. Povrch trate tvorili väčšinou štrk, asfalt, lesný chodník, lesná a poľná cesta.

Malá Grgalica merala 11 km s prevýšením 470 m, takisto so štartom spri Zimnom štadióne, potom viedla štrkovou cestou od Haputky do sedla drevený medveď , odtiaľ na Dolný hrad, potom na Horný hrad, návrat do sedla drevený medveď, bežci pokračovali do sedla pod Veľkým vrchom, ďalej po zelenej značke a po štrkovej ceste do Hrabín, asfaltkou k rázcestiu pod sedlom, potom opäť do sedla drevený medveď, štrkovou cestou na Haputku a do cieľa k zimnému štadiónu.

Držitelia rekordov a víťazi

Zvolenská Grgalica bola časovo rozložená do dvoch štartov. O 10. hodine 58 bežcov na trať Veľkej Grgalivce, pol hodinu na to sa vydalo ďalších 59 pretekárov na trať Malej Grgalice.

Víťazka hlavnej ženskej kategórie Jana Martinská (zdroj: Vlado Kóši)

Jesennú eufóriu umocňovali farbami zaliaty les, šuchot lístia a krásne výhľady. Trať bola dôkladne označená a na dôležitých križovatkách plnili svoje občerstvovacie povinnosti skvelí usporiadatelia z Runningteamu Zvolen.

Držiteľmi rekordov na hlavnej trati Veľkej Grgalice boli u žien Ivetka Furáková časom 1:51:08,47 a u mužov Miroslav Hraško časom 1:36:26,06. Na Malej Grgalici to boli Zuzana Rapčanová časom 59:59,57 a Tomáš Cerovský časom 47:29.42.