Kapitán Zvolena Nosko pred zápasom jesene bonzuje: Kto je najväčší frfloš, pivkár či filmárik?

Na netradičnú sondu do kabíny MFK Zvolen nás vzal Ján Nosko.

ZVOLEN. Futbalisti MFK Zvolen sa nesú na víťaznej vlne, keď vyhrali posledné štyri zápasy. Naposledy sa zo zisku troch bodov tešili v domácom zápase proti Kysuckému Novému Mestu.

V tabuľke Majstrovstiev regiónu Stred sa vyšplhali na tretie miesto. V 12. kole ich čaká duel jesene, keď zverenci trénera Dušana Tótha vycestujú ku lídrovi z Makova, ktorý má pred Zvolenom 5-bodový náskok a ešte aj zápas k dobru.

Je preto pochopiteľné, že téma zápasu jesene rezonuje, no v kabíne Zvolena sa ju snažia nepripúšťať si a nevytvárať na seba zbytočný tlak.

„Do každého zápasu ideme s cieľom vyhrať, takže nevidím dôvod, prečo by sme do Makova mali ísť s iným cieľom,“ prezradil tréner Zvolenčanov Dušan Tóth a pokračoval, „Myslím si, že kvalitu na to máme. Aj keď nám stále chýbajú dvaja hráči zo základnej zostavy a tým pádom nebudeme úplne v plnej sile, ale veríme, že tam bodovať dokážeme.“