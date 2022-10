Ekofunebráčky zo Živice vytvorili Krabičku posledných prianí

Krabička má pomôcť blízkym.

ZVOLEN. Krabičku posledných prianí, prostredníctvom ktorej by človek mohol zanechať svojim blízkym informáciu o tom, ako by sa mali o neho postarať na konci života a krátko po smrti, pripravili Andrea Uherková a Monika Suchánska z projektu Funebra, ktorý zastrešuje združenie Živica.

"Okolnosti a čas našej smrti môžu byť neisté, ale isté je, že náš život sa jedného dňa naplní. O tom, čo by sa malo po našom odchode diať, sa nám veľmi rozmýšľať nechce a ak áno, riešime najčastejšie majetok alebo hudbu počas poslednej rozlúčky," hovorí Suchánska.

"Pritom praktických vecí, ktoré musia naši blízki riešiť, je oveľa viac a my ponúkame možnosť, ako im ťažké chvíle uľahčiť a zároveň zariadiť, aby bola posledná rozlúčka podľa vašich predstáv," dodáva.

Téma smrti na Slovensku podľa nej stále na okraji záujmu a rozprávať o nej sa mnohým zdá morbídne alebo strašidelné. "Pritom v zahraničí k nej pristupujú oveľa otvorenejšie," podotýka.

Ekofunebráčky, ako o sebe hovoria, teda pripravili pomôcku s názvom Môj záver života, v ktorej sa nachádza 40 kartičiek so zásadnými otázkami súvisiacimi s touto témou.

"Celý projekt 'vyklíčil' z plánu starostlivosti na konci života, ktorý vytvorila austrálska sprievodkyňa umierajúcich a pozostalých Zenith Virago. Na kartičkách sú otázky, ktoré človeku pomôžu vyjadriť to, ako by mala vyzerať starostlivosť o neho na konci života a krátko po smrti, ale tiež o tom, ako by mala vyzerať posledná rozlúčka," uvádzajú.

V krabičke je aj priestor na fotografie a listy pre blízkych. "Keďže v tejto chvíli človek nemusí vedieť, aké priania a potreby bude mať v závere života, k jednotlivým otázkam sa môže vracať a svoje odpovede meniť s plynutím života," pripomínajú iniciátorky.

"V neposlednom rade je ujasnenie si svojich posledných prianí darom sebe samému. Prijatím smrti ako prirodzenej súčasti života sa pred nami otvára možnosť plného života," poznamenáva Uherková.

Pilotný projekt krabičky, ktorej dizajn vytvorili Mária Bujňáková a Martin Kossuth, by mal byť k dispozícii koncom roka. CEEV Živica naň aktuálne zbiera financie prostredníctvom startlabovej kampane.